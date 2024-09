Bia Miranda passeia com filho de dois meses em shopping

Bia Miranda aproveitou o tempo livre e curtiu um passeio no shopping com o filho Kaleb, de apenas dois meses, fruto do seu relacionamento com Buarque

Nesta quarta-feira, 4, Bia Miranda aproveitou o tempo livre para curtir muito o filho Kaleb, de apenas dois meses. O bebê é fruto do relacionamento dela com o DJ Buarque.

A famosa levou o pequeno para um passeio no Shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro. Para o momento, Bia apostou em um look bem confortável, com top, calça jeans e tênis.

Além disso, ela esbanjou simpatia e fez questão de acenar para os fotógrafos presentes no local. Bia Miranda e Buarque anunciaram o término em agosto. Dez dias depois, ela assumiu o romance com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

Desabafo

Ex de Bia Miranda, DJ Buarque chamou atenção nas redes sociais após publicar um breve desabafo na noite de terça-feira, 3. Através de seus stories no Instagram, o músico compartilhou a foto de um jantar com uma legenda sugestiva.

"A cada hora que passa, são mais coisas horríveis e inacreditáveis que eu vejo. Resolvi dar uma espairecida e jantar! Que Deus abençoe a minha vida e do meu filho", escreveu Buarque na postagem. Em seguida, o artista mostrou que estava acompanhado do herdeiro, o pequeno Kaleb, de dois meses.

"Mais um dia com você e por você, filho. Dia de comprar seu carrinho. Te amo meu melhor amigo", declarou DJ Buarque, exibindo um registro fofíssimo segurando o bebê no colo. Kaleb, vale lembrar, é fruto de sua antiga relação com Bia Miranda.

Apesar de não ter mencionado nomes, internautas passaram a apontar que o desabafo de Buarque teria sido uma indireta para a ex-companheira. Isso porque, momentos antes, Bia revelou que estava escolhendo aliança de compromisso com o novo namorado, Samuel Sant'anna.

O músico e a influenciadora digital anunciaram publicamente o fim da relação há pouco menos de um mês. Bia Miranda e DJ Buarque ficaram juntos por cerca de um ano.