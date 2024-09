Bia Miranda e Gato Preto escolhem alianças oito dias após assumirem namoro

Bia Miranda e o namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, escolheram alianças oito dias depois de assumirem o namoro

Ao que tudo indica, o namoro de Bia Santana e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, está sério mesmo. Nesta terça-feira, 3, o casal foi a uma joalheria para escolher alianças de compromisso. "A aliança de casado vai ser feita", brincou ele em seu Instagram Stories.

Samuel mostrou ele e Bia provando diversos anéis diferentes. "Quero dessa grossura. Aí você coloca umas pedronas de diamante, algo preto, um bagulho diferente que ninguém que venha aqui peça igual", pediu ele. "Preta?" questionou Bia. "Cada um com seus bagulhos", rebateu Gato Preto. "Coloca vermelho, é melhor", disse ela. No fim, ambos escolheram alianças de ouro com pedras.

Bia e Samuel assumiram o namoro há oito dias, dez dias após ela anunciar o seu término com o DJ Buarque, com quem tem o filho Kaleb, de dois meses.

Decisão drástica

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda falou novamente sobre o grande desejo de conhecer o neto pessoalmente. Nos últimos dias, Bia Miranda, sua filha, informou através das redes sociais que jamais permitirá que a mãe chegue perto do pequeno Kaleb, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Agora, em entrevista ao programa Chupim Metropolitana, Jenny revelou que apesar da proibição, não desistirá de se aproximar do neto, que está com dois meses atualmente. De acordo com a ex-peoa, a situação será resolvida na justiça, uma vez que, como familiar de sangue, ela possui direito de conhecer o herdeiro de Bia Miranda.

"Existe uma lei que eu posso entrar na justiça para ver o meu neto. Eu posso, ele é meu sangue. Eu tenho direitos, posso vê-lo. Assim como um pai tem direito de ver um filho, eu tenho direito de ver o meu neto. Ela não pode proibir. Pode não gostar, mas eu posso entrar com esse pedido…", explicou Jenny.

Em seguida, a influenciadora digital contou que para evitar maiores problemas, respeitou o tempo de puerpério da filha. "Eu só estava esperando ela terminar o resguardo, para não secar o leite e falar que a culpa foi minha. Mas, pelo jeito, o resguardo já quebrou bastante, né?", disse ela.

"Então, agora posso entrar juridicamente para poder fazer a visitação do meu neto, que inclusive está doente e com o pai", completou Jenny Miranda.