Zé Felipe reage ao ver novo visual de Virginia Fonseca: ‘Tá louco’

Virginia Fonseca exibe seu novo visual após passar por transformação no salão, e Zé Felipe tem a melhor reação ao ver o resultado

Na última segunda-feira, 28, Virginia Fonseca decidiu mudar o visual e revelou o resultado apenas um dia após passar mais de 16 horas no salão de beleza. Assim que a influenciadora digital exibiu a transformação, Zé Felipe não conseguiu conter a surpresa ao ver o novo look da esposa e fez questão de rasgar elogios em suas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou um vídeo mostrando o antes e depois de sua mudança de visual. Além de retocar as luzes, a apresentadora também alterou a cor de fundo do cabelo, que ficou mais claro e harmonioso. Na legenda, ela brincou sobre a transformação: “Loira não, Blond”, escreveu falando sobre a transformação.

Nos comentários, Zé Felipe se derreteu publicamente pela esposa e deixou várias mensagens elogiando a mãe de seus três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, que acaba de completar dois, e José Leonardo, que tem apenas um mês de vida: “Lindaaaaaa demaisssssss, ta loucooooo”, o cantor escreveu em um dos recados para a esposa.

Zé Felipe tem a melhor reação ao ver o resultado do visual de Virginia - Reprodução/Instagram

“Gataaaaa!” , Zé Felipe comentou, acrescentando vários emojis de coração e uma carinha babando, mostrando que o resultado está mais do que aprovado. Vale lembrar que Virginia apareceu no salão que frequenta na capital paulista e fez muito mistério antes de revelar o resultado da transformação, que durou mais de 16 horas.

Ao chegar ao salão, a apresentadora do ‘Sabadou’ no SBT confessou que ainda não sabia exatamente o que iria fazer, mas tinha certeza de que mudaria o visual. “E olha onde já estou, galera. Quem conhece esse cenário? Hoje vem aí”, disse. “Vou mudar meu cabelo hoje. 'Aí, Virginia, o que você vai fazer?'. Não sei também. Para todo mundo, é surpresa.”

Depois da mudança, Virginia também aprovou: “Estou me sentindo uma gata, gratidão pelo seu trabalho e parabéns pelo seu talento. Voltei preparada pra finalizar 2024 e entrar em 2025! Já pode colocar na bio ou ta cedo?! Toda honra e glória a Deus 2024 É NOSSO", disse ela na legenda ao revelar seu novo visual em seu perfil no Instagram.

Virginia desabafa sobre lado negativo de ser famosa:

Virginia Fonseca é uma das personalidades brasileiras mais populares nas redes sociais. Seguida por quase 51 milhões de pessoas só no Instagram, ela não se limita a mostrar sua rotina quase que em tempo real com a transparência que o público gosta. Maternidade, vida de empresária, publis, aquisições de luxo e tudo o que uma estrela tem direito.

Apesar de ocupar uma posição desejada por muitas pessoas que sonham em fazer sucesso e atrair os holofotes, a apresentadora do Sabadou, do SBT, reconhece que tudo na vida tem seu lado negativo. Em entrevista à CARAS Brasil, é direta: "Tudo tem seu ônus e bônus, isso é um fato!”, a influenciadora refletiu sobre o outro lado da fama.

