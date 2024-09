Em foto fofíssima, José Leonardo encanta seus milhões de seguidores na rede social

Com pouco tempo de vida, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, encanta com sua primeira foto em sua conta na rede social

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, já tem sua conta na rede social e com milhões de seguidores. Após algumas horas de seu nascimento no domingo, 08, uma foto do pequeno foi postada no Instagram e o clique deixou os internautas babando com tanta fofura.

Parecendo estar sorrindo, o irmão de Maria Alice e Maria Flor encantou ao aparecer usando um look verde personalizada e exibindo suas bochechas avantajadas. A foto marcou sua estreia na rede social que já tem mais de um milhão de pessoas seguindo.

"Oi gente! Cheguei dia 08/09 ás 17h em ponto 3.590kg 49.5cm", disse a legenda os detalhes do nascimento e tamanho do bebê. Além desta publicação, nos últimos meses, foram feitas mais duas, uma de quando estava na barriga e outra do chá revelação.

Em seus stories, a apresentadora do SBT encantou ao mostrar mais momentos com o recém-nascido e relatou uma questão dele. Virginia Fonseca contou que ele é bem preguiçoso e que ainda não abriu todo o olho desde que saiu da barriga.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Leonardo (@zeleonardo)

Lucas Guedez fica em choque com recepção de Virginia na maternidade

Amigo próximo de Virginia Fonseca e seu companheiro no Sabadou, no SBT, o influenciador Lucas Guedez foi um dos convidados para curtir o andar fechado na maternidade após o nascimento de José Leonardo neste domingo, 08.

Depois de perder o voo e não conseguir chegar a tempo para ver o parto do bebê, o amigo da empresária ficou hospedado em um dos quartos do andar fechado pela famosa. Pasmo com os detalhes, Lucas Guedez compartilhou como foi recepcionado em grande estilo. Veja os detalhes da recepção luxuosa aqui.