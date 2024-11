Eliezer mostra as primeiras fotos do trabalho de parto de Viih Tube

Veja as primeiras fotos do dia do nascimento de Ravi, segundo filho de Eliezer e Viih Tube. O papai mostrou as fotos da mamãe em trabalho de parto

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer compartilhou as primeiras fotos do dia do nascimento do segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele exibiu as imagens da esposa em trabalho de parto na maternidade.

Nas fotos, Viih apareceu recebendo o apoio do marido enquanto se preparava para dar à luz. Por enquanto, os dois não apresentaram o bebê recém-nascido para os fãs na internet.

Ravi veio ao mundo na noite de segunda-feira, 11. O bebê nasceu às 19h49, com 3.760 kg e 49 cm. Ele é o segundo filho do casal, que já tem Lua, de 1 ano.

Viih Tube e Eliezer no trabalho de parto de Ravi

Viih Tube já sentia as contrações de treinamento

Prestes a completar 9 meses de gestação, a influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais no dia 1 de novembro para falar sobre o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Ela contou que tem tido contrações iniciais e que o pequeno pode vir ao mundo "a qualquer momento".

"Eu já estou com 37 semanas e pouquinho e o Ravi já está encaixado. Ontem eu fui lá no meu médico fazer o retorno. Meu colo não está fino, mas está mole e eu estou tendo muitas contrações. Na madrugada passada eu tive contrações bem iniciais, não estou em trabalho de parto, tanto que passou, foi um dia só. Mas fiquei tão feliz", iniciou a ex-BBB.

Que complementou: "A qualquer momento ele pode vir, já é seguro ele vir caso aconteça. Estou radiante com esse momento. Não sei descrever, estou muito feliz e ansiosa para que ele venha. Vem, por favor, que mamãe quer te morder, te apertar".

