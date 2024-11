Prestes a dar à luz, Viih Tube revela como está se sentindo: 'Estou tendo'

Prestes a completar 9 meses de gestação, a influenciadora Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para falar sobre o nascimento do filho

Prestes a completar 9 meses de gestação, a influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para falar sobre o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Ela contou que tem tido contrações iniciais e que o pequeno pode vir ao mundo "a qualquer momento".

"Eu já estou com 37 semanas e pouquinho e o Ravi já está encaixado. Ontem eu fui lá no meu médico fazer o retorno. Meu colo não está fino, mas está mole e eu estou tendo muitas contrações. Na madrugada passada eu tive contrações bem iniciais, não estou em trabalho de parto, tanto que passou, foi um dia só. Mas fiquei tão feliz", iniciou a ex-BBB.

Que complementou: "A qualquer momento ele pode vir, já é seguro ele vir caso aconteça. Estou radiante com esse momento. Não sei descrever, estou muito feliz e ansiosa para que ele venha. Vem, por favor, que mamãe quer te morder, te apertar".

Viih Tube mostra itens da mala de maternidade

Recentemente, Viih Tube compartilhou detalhes da mala de maternidade que preparou para a chegada de Ravi. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela mostrou tudo o que pretende levar.

"Montando a mala maternidade do Ravi. Esqueci alguma coisa, mamães? Peguem a lista da maternidade de vocês, muitas coisas que levei não precisa levar, eles fornecem, foi apenas porque quis", declarou ela na legenda da publicação.

No vídeo, ela conta que colocou três looks completos: um para a entrada, outro para a sala de parto e um terceiro para a saída. "Coloquei cada um em um zíper pra ficar mais organizado, escolhei roupas muito mais confortáveis", detalhou ela. Além disso, a influencer está levando roupas de vários tamanhos, fraldas, lenços, xampu e sabonete. Leia mais!

