Filho de Bia Miranda e Buarque rouba a cena com fantasia em festinha de 6 meses

A influenciadora Bia Miranda e DJ Buarque se reuniram para celebrar os 6 meses de vida do filho em uma festinha temática; veja fotos

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda organizou uma festinha intimista para celebrar mais um mesversário do filho, Kaleb. O pequeno, que completou 6 meses de vida na quinta-feira, 5, é fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou imagens do evento, que contou com o tema do filme 'Batman'. Nos registros, é possível observar detalhes da decoração: diversos docinhos personalizados com o nome e a inicial do bebê, balões nas cores preta, cinza e amarela, arranjos de flores em cima da mesa e um bolo de três andares com a imagem do personagem principal do longa-metragem.

Apesar da decoração belíssima, o que roubou a cena mesmo foi o pequeno Kaleb, que entrou na temática da festinha e surgiu fantasiado de Batman. Usando uma roupinha estampada com o logo do super-heroi e uma máscara, ele esbanjou fofura nos cliques revelados por Bia Miranda.

DJ Buarque também esteve presente na festinha do herdeiro e se reuniu com a influenciadora para cantar o famoso 'parabéns' junto com Kaleb. Em seu Instagram oficial, o músico abriu um álbum de fotos do momento especial e se declarou para o pequeno. "Hoje completam 6 meses que Deus me deu o Batman mais lindo do mundo! Parabéns meu filho, papai te ama muito", escreveu.

Vale lembrar que Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram publicamente o fim da relação em agosto deste ano, após passarem cerca de um ano juntos. Atualmente, a ex-A Fazenda namora com Samuel Sant'Anna, mais conhecido na internet como Gato Preto, e espera o segundo filho.

