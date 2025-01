Namorado de Bia Miranda exibe tatuagem em homenagem a ex-A Fazenda

Apaixonados! Grávida, a ex-A Fazenda Bia Miranda foi homenageada pelo namorado com uma tatuagem no corpo; confira

Namorado de Bia Miranda, Samuel Sant'Anna, conhecido na internet como Gato Preto, usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 2, para fazer uma declaração à ex-A Fazenda. Em seu perfil oficial no Instagram, ele publicou algumas fotos ao lado da amada e revelou detalhes de uma homenagem feita para ela em seu corpo: uma tatuagem.

Apaixonado, Samuel escolheu o nome de Bia e decidiu escrevê-lo em seu ombro. "Duas pessoas não se conhecem por acaso. Tudo tem um propósito. Sempre falo que quando é para ser, simplesmente é. Nada vai parar, nem o tempo, nem à distância, nem a inveja dos outros. Quando duas pessoas estão com vontade, boas intenções e sentimentos sinceros tudo flui, pode ter certeza", escreveu ele na legenda.

"Os obstáculos e desafios ficam quase irrelevantes. Na pior das hipóteses, quando não é benção é lição. Mas a verdade é que energias recíprocas se reconhecem pela alma. Tem um ditado bom que diz que quando é para ser até a mãe deixa… [...] Até quem tenta atrapalhar acaba ajudando. Quando dois querem, um vai fortalecendo o outro. Te amo amor", completou Samuel Sant’Anna.

Vale lembrar que Bia Miranda está à espera do primeiro filho do casal. Recentemente, os dois confirmaram que pretendem fazer um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. A influenciadora digital, que já é mãe de Kaleb, de quase 7 meses, fruto de sua antiga relação com DJ Buarque, acredita que terá uma menina desta vez.

Gato Preto homenageia Bia Miranda com tatuagem - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samuel Sant'anna 🐈‍⬛ (@gatopreto.original)

Bia Miranda relata sintomas da segunda gravidez

A influenciadora digital Bia Miranda tem compartilhado aos poucos com o público detalhes de sua segunda gravidez. Mãe do pequeno Kaleb, a ex-A Fazenda espera o primeiro filho da atual união com Samuel Sant'Anna.

Grávida de quase 5 meses, Bia contou que planeja um chá revelação para anunciar o sexo do segundo herdeiro. Durante uma conversa descontraída com os seguidores recentemente, a neta de consideração de Gretchen aproveitou para contar como tem sido a experiência da nova gestação e os principais sintomas até o momento; confira detalhes!

