DJ Buarque surge reflexivo nas redes sociais em meio à polêmica com Bia Miranda

Ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque publicou reflexão nas redes sociais em meio às polêmicas de segunda gravidez da influenciadora: "Tá falado"

Na manhã desta terça-feira, 1, DJ Buarque publicou uma reflexão nas redes sociais em meio à polêmica da segunda gravidez de Bia Miranda. Pai do primeiro filho da influenciadora, o artista chegou a trocar farpas com Samuel Sant'Anna - ou 'Gato Preto' - pai do segundo bebê.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Buarque publicou um registro da piscina de sua casa, acompanhada de uma frase motivacional. "Deus não te dá um fardo que não possa carregar. Se Ele te deu é porque Ele sabe que você aguenta. 'Tá falado'", refletiu.

Vale lembrar que DJ Buarque e Bia Miranda anunciaram o fim da união em agosto deste ano, após passarem cerca de 1 ano juntos. Recentemente, o ex-casal deixou as diferenças de lado e se reencontrou para celebrar o mesversário do herdeiro, Kaleb. Na época, a influenciadora ainda estava namorando Gato Preto.

Samuel, inclusive, também já é pai de dois meninos, um de 8 anos, e outro de 8 meses, frutos de antigos relacionamentos.

DJ Buarque reage à gravidez da ex, Bia Miranda, com Gato Preto

Ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque compartilhou em suas redes sociais uma mensagem sugestiva após a influenciadora digital revelar que está grávida. A jovem está à espera do segundo filho com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

O anúncio da nova gestação aconteceu pouco tempo depois de Bia Miranda confirmar o término da relação com Gato Preto, no domingo, 29. Buarque, por sua vez, supostamente ironizou a notícia por meio de seus stories no Instagram.

"Dobra dose, deu merd*! Mais uma boca pra comer e mais um no mundo pra sentir vergonha de mim", escreveu o artista na legenda da postagem. Apesar de não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a mensagem tenha sido destinada à ex-companheira.

Momentos depois, Buarque, que é pai de Kaleb, primeiro filho de Bia, explicou que fez somente uma brincadeira com a situação. "Agora chega, foi só porque foi um dia cheio de muita palhaçada e vocês mereciam rir um pouco, mas agora chega mesmo. O foco é Kaleb e o funk", declarou o músico. Confira as publicações.