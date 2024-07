Cresceu mais! Hailey Bieber exibe barrigão de filho com Justin Bieber

Hailey Bieber está esperando seu primeiro filho com o marido, o cantor Justin Bieber. E ela mostrou como está seu ventre na reta final da gestação

A modelo e empresária Hailey Bieber está esperando por seu primeiro filho com o marido, o cantor Justin Bieber. E sua barriga está crescendo rápido! Nesta terça-feira, 30, a futura mamãe impressionou ao exibir como está seu ventre na reta final da gestação.

Ela abriu um álbum de fotos no Instagram e aparece usando um vestido, lenço na cabeça, óculos escuros e joias. Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "A grávida mais linda", disse uma. "A mamãe do ano", elogiou outra. "Confirma pra gente se é bibinha", questionou uma seguidora sobre ela ainda não ter revelado o sexo do bebê.

Veja as fotos:

Hailey Bieber e Justin Bieber anunciam gravidez

Em maio, Hailey Bieber e Justin Bieberanunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos. Na legenda do post, Justin Bieber apenas marcou o perfil da modelo e Hailey também fez o mesmo. Os fãs do casal demoraram um pouco para descobrir o novidade, já que a modelo optou por esconder a gravidez durante os seis primeiros meses.

Em entrevista à W Magazine, Hailey contou como conseguiu esconder a gestação por tanto tempo. "Honestamente, eu fui capaz de manter isso em segredo porque fiquei sem barriga por um longo tempo. Eu não tinha barriga, realmente, até os seis meses de gravidez, que foi quando eu anunciei. Eu era capaz de usar jaquetas grandes e essas coisas", disse ela.

A famosa contou que preferiu viver o início da gestação de uma forma mais tranquila, mas sabia que uma hora teria que contar a novidade. "Eu provavelmente poderia ter escondido até o fim. Mas eu não gostei do estresse de não poder aproveitar minha gravidez por aí. Eu senti como se estivesse escondendo esse grande segredo e isso não me fez sentir bem. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida", explicou.