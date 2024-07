Hailey Bieber revela como conseguiu esconder a gravidez por seis meses

Hailey Bieber e Justin Bieber esperam ansiosos o nascimento do primeiro filho. A modelo revelou como conseguiu esconder a gestação por seis meses

Justin Bieber e Hailey Bieber esperam ansiosamente o nascimento do primeiro filho. Os fãs do casal demoraram um pouco para descobrir o novidade, já que a modelo optou por esconder a gravidez durante os seis primeiros meses.

Em entrevista à W Magazine, Hailey contou como conseguiu esconder a gestação por tanto tempo. "Honestamente, eu fui capaz de manter isso em segredo porque fiquei sem barriga por um longo tempo. Eu não tinha barriga, realmente, até os seis meses de gravidez, que foi quando eu anunciei. Eu era capaz de usar jaquetas grandes e essas coisas", disse ela.

Hailey também afirmou que aderiu à uma dieta rica em proteínas, mas que não é tão rígida com a alimentação. "Eu apenas ouço o que o bebê quer. Se o bebê quiser pizza um dia, nós faremos pizza".

A famosa contou que preferiu viver o início da gestação de uma forma mais tranquila, mas sabia que uma hora teria que contar a novidade. "Eu provavelmente poderia ter escondido até o fim. Mas eu não gostei do estresse de não poder aproveitar minha gravidez por aí. Eu senti como se estivesse escondendo esse grande segredo e isso não me fez sentir bem. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida", explicou.

Haters

Na entrevista, Hailey Bieber também desabafou sobre os ataques que recebe devido ao seu relacionamento com o cantor. "As pessoas me fizeram sentir tão mal sobre meu relacionamento desde o primeiro dia. 'Oh, eles estão se estranhando. Eles se odeiam. Eles estão se divorciando'. É como se as pessoas não quisessem acreditar que somos felizes. Eu costumava tentar agir como se isso me machucasse cada vez menos. Eu tentei pensar que chega um ponto em que você se acostuma com isso, mas eu percebo que isso nunca dói menos", disse.

Aos oito meses de gestação, a modelo tem aproveitado os últimos momentos antes do baby nascer. "No começo da gravidez foi super emocionante para mim. Tipo 'eu amo tanto esse ser humano. Como eu posso trazer outra pessoa para vida?'. Estou tentando aproveitar esses dias em que ainda somos Justin e eu, só nós dois".