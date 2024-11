Conheça José, o filho de Nadja Haddad que ficou na UTI Neonatal

No dia de sair do hospital, Nadja Haddad mostra o rosto do filho pela primeira vez. Ela tinha prometido que só iria mostrar o bebê no dia da alta hospitalar

A apresentadora Nadja Haddad mostrou o rosto do filho, José, pela primeira vez. Desde que nasceu, o bebê ficou na UTI Neonatal para se recuperar do parto prematuro extremo, que aconteceu no dia 25 de abril de 2024. Neste sábado, 2, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa com os pais, Nadja e Danilo Joan. Inclusive, a mãe famosa cumpriu sua promessa e apresentou o bebê para seus seguidores nas redes sociais.

Desde o nascimento dos filhos gêmeos em abril deste ano, Nadja Haddad viveu fortes emoções. Ela teve um parto prematuro extremo após ter complicações com as placentas dos bebês. Ela deu à luz José e Antonio, mas o segundo bebê faleceu poucas semanas após o nascimento. Com a dor do luto, ela encontrou forças para seguir firme para cuidar do outro filho, José, que cresceu e recebeu alta para ir para casa com a família.

Na saída do hospital, Nadja e Danilo fizeram uma live nas redes sociais para compartilharem o momento especial com seus fãs, que rezaram pela família desde o nascimento prematuro dos meninos. Nas imagens, os pais apareceram emocionados e felizes enquanto saíam do local com o filho no carrinho.

Inclusive, Nadja mostrou o rosto do bebê. Ao longo do período internado, ela evitou fotos do rosto do filho para preservar sua identidade. Porém, ela sempre disse que iria mostrá-lo na internet no dia da alta hospital e assim ela fez.

Com o filho no colo ao posar para fotos, a apresentadora exibiu o seu filho, José, que usava um macacão branco com acessórios vermelhos. Além disso, Haddad ainda usou uma jaqueta com o nome de Antonio, seu filho que morreu no hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad posta clique raro com o filho e celebra data especial

No dia 12 de outubro, Nadja Haddad encantou os seguidores ao compartilhar um novo clique em família para comemorar uma data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora postou uma foto com o marido, Danilo Joan, e com o filho, José, e celebrou o Dia das Crianças.

"Nosso primeiro dia das crianças com a nossa criança, nosso menino José! Vocês nem imaginam o quanto sonhamos em passar essa data sendo pai e mãe e já ansiosos para vermos nosso garotão brincando com muitas outras crianças! Já temos uma lista de brincadeiras e atividades com o José para quando ele for pra casa! E nosso dia das crianças será todo dia!", disse ela. Confira a publicação!

Leia também: Nadja Haddad revela o motivo para seu parto ter sido prematuro