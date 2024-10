Nadja Haddad revela o motivo para seu parto ter sido prematuro

Nadja Haddad teve filhos gêmeos prematuros há cerca de cinco meses e explicou o que aconteceu para o parto antes do previsto

A apresentadora Nadja Haddad, que já apresentou o Bake Off Brasil, do SBT, está totalmente dedicada à maternidade ao ter um dos filhos, José, internado na UTI Neonatal. Há cerca de cinco meses, ela deu à luz gêmeos, José e Antônio. Porém, o bebê Antônio morreu poucas semanas depois do nascimento. José segue internado e se recuperando para ter alta no futuro.

Assim, Nadja aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e revelou o motivo do seu parto prematuro. Nos Stories do Instagram, ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos. "Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas”, explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação.

Então, Haddad ainda comentou sobre como será o futuro com José quando ele for para casa. "O José vai ter muita restrição. Eu expliquei nos stories sobre a questão da imunidade de um bebê prematuro extremo. Mesmo o bebêzinho que nasceu no período certo, exige alguns cuidados, uma proteção durante um período. O bebê prematuro extremo exige muito mais. O José vai ter um monte de restrições. A gente já sabe disso, visita, lugar público. Eu ainda não sei dizer o quanto ele vai ficar isolado, quanto tempo, mas ele vai ter que se manter isolamento parecido com o que a gente vive no hospital, limite de pessoas e até uso de máscara”, afirmou ela.

Por fim, a apresentadora revelou quando pretende mostrar o rosto do filho. "Eu vou mostrar o rostinho quando ele tiver alta”, afirmou.

Nadja Haddad mostra objeto feito com seu leite materno:

Recentemente, Nadja Haddad surpreendeu ao revelar qual foi o objeto que fez com um pouco do seu leite materno. Ela deu à luz gêmeos há cerca de dois meses, mas um dos bebês, Antonio, faleceu poucas semanas depois e o outro menino, José, está internado na UTI neonatal por ter nascido prematuro. Agora, ela contou que eternizou seu leite materno em joias.