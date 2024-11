Filho de Nadja Haddad deixa o hospital após 6 meses internado na UTI Neonatal

A apresentadora Nadja Haddad se emociona ao levar o filho, José, para casa depois do bebê ficar na UTI Neonatal desde o seu nascimento

A apresentadora Nadja Haddad e seu marido, o político Danilo Joan, estão radiantes com a alta hospitalar do filho, José. O bebê deixou o hospital neste sábado, 2, após ficar internado por 6 meses na UTI Neonatal.

O bebê nasceu prematuro extremo com cerca de 6 meses de gestação e precisou de cuidados intensivos para crescer e ficar bem. Agora, ele está forte e recebeu alta hospitalar para ir para a casa da família pela primeira vez.

"O dia mais feliz da minha vida! Nosso grande dia chegou! Deus honrou sua promessa na nossa vida, cumpriu a obra, e a gente vai embora para casa hoje. Graças a Deus!”, disse Nadja na internet antes de ir buscar o filho.

Nadja deu à luz meninos gêmeos, José e Antonio. Porém, o bebê Antonio não resistiu e faleceu depois de algumas semanas do nascimento. Mesmo com a dor do luto de perder um filho, ela se manteve firme para cuidar do outro filho, que agora está indo para casa.

Na hora da saída do hospital, Nadja, Danilo e José foram recebidos por um corredor de carinho formado pelas profissionais de saúde que cuidaram do bebê durante a internação. Além disso, a apresentadora usou uma jaqueta com o nome de Antonio, que era o seu bebê que faleceu no hospital.

Nadja Haddad explicou o motivo do parto prematuro

Em uma conversa com os fãs nas redes sociais, Nadja Haddad explicou o motivo para ter tido um parto prematuro. Ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos. "Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas”, explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação.

Então, Haddad ainda comentou sobre como será o futuro com José quando ele for para casa. "O José vai ter muita restrição. Eu expliquei nos stories sobre a questão da imunidade de um bebê prematuro extremo. Mesmo o bebêzinho que nasceu no período certo, exige alguns cuidados, uma proteção durante um período. O bebê prematuro extremo exige muito mais. O José vai ter um monte de restrições. A gente já sabe disso, visita, lugar público. Eu ainda não sei dizer o quanto ele vai ficar isolado, quanto tempo, mas ele vai ter que se manter isolamento parecido com o que a gente vive no hospital, limite de pessoas e até uso de máscara”, afirmou ela.

