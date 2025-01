Como está o filho de Isabel Veloso? Recém-nascido tem quadro de saúde atualizado

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas atualizou o quadro de saúde do filho do casal, internado na UTI neonatal após parto prematuro

Boas notícias! Filho recém-nascido da influenciadora digital Isabel Veloso, Arthur teve seu quadro de saúde atualizado na segunda-feira, 6. Por meio das redes sociais, Lucas Borbas, marido jovem, contou que o bebê tem evoluído bem nos últimos dias.

O pequeno, que nasceu prematuro devido à luta de Isabel contra o câncer, chegou ao mundo no dia 29 de dezembro de 2024 e, desde então, está internado na UTI neonatal recebendo os cuidados necessários. A influenciadora já recebeu alta hospitalar e, diariamente, segue até a maternidade para alimentar o filho.

De acordo com Lucas Borbas, o leite materno é o responsável pela evolução no quadro de saúde de Arthur. "Está tudo bem com ele, ele está se desenvolvendo bem. Tudo graças ao leite materno. Muitas pessoas não dão valor a esse leite, mas esse leite é o que salva muitas vidas de bebê", iniciou ele.

"E ele está lindo demais, está bochechudo. Quando chegou pela primeira vez ao hospital, ele chegou bem malzinho porque ele é prematuro. Na barriguinha da mãe estava tudo bem... E aí sai da barriguinha e é totalmente diferente. Mas ele está bem melhor do que nos primeiros dias. Arthurzão está bem, a Bel está bem e é isso que importa. Os dois estão bem e felizes. Eu também estou bem feliz", completou.

Recentemente, o marido de Isabel Veloso explicou a decisão do casal de ainda não ter mostrado o rostinho do bebê. Lucas Borbas contou que eles optaram por preservá-lo inicialmente, mas garantiu que, em breve, o público poderá conhecer os traços de Arthur.

"Apenas cuidados, não é frescura ou algo para gerar like, mas assim como tem pessoas que desejam o bem, existem pessoas que desejam o mal. Peço desculpas, mas todo cuidado, tanto físico quanto espiritual, agora é pouco. Logo vocês irão ver!", declarou ele.

Como está o tratamento de Isabel Veloso contra o câncer?

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na noite de domingo, 5, para conversar brevemente com os seguidores a respeito de seu tratamento contra o câncer. A jovem, que recentemente deu à luz Arthur, seu primeiro filho, contou qual será o próximo passo nos cuidados de sua saúde.

Agora, uma semana após a chegada do filho, Isabel explicou que já está tomando as medidas necessárias para retomar o tratamento contra o câncer. Durante a gravidez, ela chegou a realizar algumas sessões de quimioterapia, que não deram resultado; confira detalhes!

