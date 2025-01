Isabelle Nogueira reflete sobre vida financeira após o BBB: 'Chego a me emocionar'

Em entrevista à Revista CARAS, Isabelle Nogueira recorda infância humilde e comenta mudanças em sua vida após passar pelo BBB 24

Finalista do BBB 24, Isabelle Nogueira (32) passou por uma grande mudança em sua vida após a participação no reality. De origem humilde, a Cunhã-poranga do Boi Garantido conta que, atualmente, tem uma vida financeira melhor e consegue realizar desejos que tinha quando era criança.

"Meu sonho era ter uma casa de boneca, era ter uma Mônica que minhas primas tinham, era ter roupa nova, porque só ganhava usada, rasgada", revela Isabelle Nogueira , em entrevista à Revista CARAS. "Hoje, olho a variedade de roupas que tenho e chego a me emocionar [chora]. Por tudo que já tenho, me sinto vitoriosa mesmo."

A dançarina conta que precisou começar a trabalhar cedo para ajudar nas despesas de casa. Aos 9 anos, ela ajudava sua avó a vender roupas na feira; aos 12 ela já enfrentava um caminho longo para ir até a escola, acordando 4h da manhã para pegar três ônibus.

Ela conta que cresceu sem o pai presente e, para ajudar a mãe, precisou abrir mão de aproveitar alguns momentos da vida. "Eu tive que cuidar do meu irmão e, muitas vezes, tive que abrir mão de brincar para trabalhar, para cuidar de casa."

Porém, Isabelle assegura que essas vivências a moldaram como uma mulher resiliente, apesar de ter tido todas as oportunidades para crescer com revolta. Hoje, ela afirma que se enxerga como sua própria heroína, e celebra as vitórias que já conquistou.

"Eu tinha duas opções: me revoltar com as coisas que aconteceram ou entender que aquele seria um processo necessário para o meu amadurecimento e para minha vitória", diz. "Cabe a nós nos revoltar, ferir porque fomos feridos ou curar porque fomos feridos. Eu escolhi me curar e curar o próximo."

