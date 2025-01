Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, encanta ao exibir barriga de grávida

No sexto mês de gestação de sua filha, a médica Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, encantou ao exibir o barrigão de grávida

Lyandra Costa encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 7, ao compartilhar uma foto exibindo sua barriga de grávida. A filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), que fazia dupla com Leonardo, está à espera de uma menina, fruto de seu casamento com Lucas Santos.

Na foto postada no feed do Instagram, Lyandra aparece toda sorridente e usando um vestido longo vermelho, com uma fenda profunda. Ao dividir o clique, ela contou que está no sexto mês de gestação. "Já são 6 meses gerando você!", se derreteu a médica dermatologista, que já é mãe de José, de dois anos.

Os internutas rasgaram elogios nos comentários. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita", falou uma fã.

Vale lembrar que Lyandra e Lucas já escolheram o nome da filha. Ao revelar como a bebê será chamada, a médica dermatologista deu detalhes sobre o significado. "I S A B E L A - Derivado do nome hebraico "Elisheba", Isabela significa: "Deus é juramento" ou "consagrada por Deus". Estamos te esperando, Isabela!", contou.

Filha de Leandro abre o jogo sobre relação com a família de Leonardo

Lyandra Costa quebrou o silêncio ao falar sobre sua relação com a família de seu tio, Leonardo. Em suas redes sociais, a médica contou que se ausentou durante seus anos de estudo, mas que mantém um bom relacionamento com todos os seus familiares paternos. O assunto surgiu quando alguns seguidores perguntaram sobre a ausência de Lyandra nos eventos familiares em uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

"Por que você não se mistura muito com seu tio Leonardo? Nunca vi você lá", questionaram o motivo pelo qual ela não participava dos eventos com seu tio. "Eu amo muito meu tio e toda a minha família paterna, e realmente, nem sempre estou nos eventos de família. Mas, entendam, eu passei os últimos 10 anos da minha vida morando fora de Goiânia fazendo faculdade, depois especialização. Então, realmente eu estive mais ausente nos últimos anos, mas não por opção de estar ausente sempre da minha família", disse em um trecho. Saiba mais!

