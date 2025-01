Mileide Mihaile revela desejo para 2025: ‘Estou aberta para o amor’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-Fazenda Mileide Mihaile revela desejo para 2025 e entrega preparação para desfilar como musa no Carnaval do Rio

A festa mais brasileira de todas e a mais esperada do ano está chegando: o Carnaval. Quem é apaixonada por este evento cultural, um dos mais conhecidos no mundo ocidental, é Mileide Mihaile (35). A ex-Fazenda, influenciadora digital, comunicadora e empresária é presença garantida, mais uma vez, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Pelo sétimo ano consecutivo, ela vai desfilar como musa da Acadêmicos do Grande Rio. Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe de Yhudy Lima (14), herdeiro de Wesley Safadão (36), fala da expectativa para a folia e revela desejo para 2025: “Estou aberta para o amor”.

A preparação de Mileide para o Carnaval ganhou fôlego. “É sempre assim: dou uma emagrecida boa de uns três a quatro quilos e depois coloco esse músculo para trabalhar, mas acho que a minha maior preparação é realmente a energia que levo para a avenida. Acho que alegria, entusiasmo, paixão pelo que a gente está fazendo, faz com que tudo fique mais lindo, mais leve e mais esplendoroso. A Sapucaí já é algo que quando você pisa lá, já está magnífica, fabulosa, tem uma magia, principalmente o Rio de Janeiro. Acho que a junção de tudo faz com que isso fique ainda melhor”, salienta.

E, claro, a beldade revela alguns segredinhos: “O meu segredo de todos os anos são bioestimuladores, a mulherada vai entender do que estou falando. Então, quando eu chegar de viagem (Mileide está curtindo férias com o filho em Orlando), já vou fazer todas as minhas aplicações. É um produto injetável e ele dá uma firmeza na pele, deixa o bumbum redondinho, o aspecto da celulite vai embora. É como se fosse a cereja do bolo para quem treina, malha, quem é vaidosa e gosta de ter aquele efeito de bumbum durinho, pele lisinha. As mulheres que ainda não conhecem, precisam conhecer”.

Sobre as suas expectativas para o desfile na escola de samba de Duque de Caxias, Mileide ressalta: “Gente, a experiência é bom pra gente conseguir entregar, entregar muito mais na hora do desfile, mas sempre é a mesma emoção. Quando chamam o nome da sua escola, quando a bateria começa, arrepia dos pés a cabeça. A adrenalina é imensa, mas confesso que no meu sétimo ano, essa experiência faz com que eu aproveite mais, me divirta mais, veja as pessoas melhor”.

E continua: “Então, a cada ano que passa, estou amando mais desfilar. Acho que a emoção não tem como, é a mesma. A adrenalina, o frio na barriga; acho que esse frio na barriga eu nunca vou deixar de ter, porque sou apaixonada pela dança, apaixonada pelo Carnaval. O Carnaval traz isso, junta todo mundo e é muito gostoso, a família, os amigos, os fãs, a galera que torce pela escola, a comunidade. E isso faz total diferença. Isso é muito bom, é prazeroso”.

Para a ex-Fazenda, o Carnaval carioca é muito mágico. “A cidade toda fica num clima maravilhoso, as pessoas respiraram samba. É muito bom ver a cidade com gente do Brasil todo e estrangeiros – vendo até eles sambando, aproveitando a nossa cultura. Não é a toa que o Carnaval tem esse título de maior espetáculo a céu aberto do mundo. Sou apaixonada pela Grande Rio, porque na minha escola, faço parte de uma família, me sinto em casa, então esse sentimento é impagável. Você ficar à vontade, estar feliz com o que você está trabalhando, amar as pessoas, a presidência te deixar muito a vontade pra você fazer o seu trabalho (...) Então, isso para mim, não tem preço. Amo a minha escola!”, diz.

Mileide Mihaile é musa da Grande Rio pelo sétimo ano consecutivo - Foto: Reprodução/Instagram

PROJETOS PARA 2025

O ano de 2025 está começando e é bastante natural refletirmos sobre novos planos e desejos que queremos conquistar. Com Mileide Mihaile não é diferente. “Quero que continue com saúde e paz. Acho que isso é o meu desejo número um. E aí, vamos ver. Estou aberta para o amor. Vamos ver se em 2025 eu não me encaixo perfeitamente com o meu par que pode vir por aí”, confessa.

Sobre novidades na carreira, a famosa faz mistério. “Tenho um projeto lindo, mas agora não posso contar. Porém, de antemão, já posso adiantar um que não é segredo para ninguém, que é o Bazar. Vou vir com uma nova roupagem e que, com certeza, vai ser uma das melhores e maiores edições que Fortaleza já viu. E dentro do Bazar, vou ter um lançamento superespecial, que só posso contar quando estiver bem pertinho”, finaliza.

Leia também:Mileide Mihaile detalha viagem a Orlando com o filho e se derrete: ‘Conectados, olho no olho’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MILEIDE MIHAILE NO INSTAGRAM: