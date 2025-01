Narcisa Tamborindeguy no BBB 25? Socialite revela se participaria do reality

A socialite Narcisa Tamborindeguy participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e contou se participaria do reality Big Brother Brasil, da Globo

A socialiteNarcisa Tamborindeguyparticipou do programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta terça-feira, 7, e contou se participaria do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo. Ela revelou nunca ter sido convidada a participar do confinamento, mas que nunca pensou em viver a experiência.

Durante o papo, ela disse que considera a experiência "precária". “Não, não dá. Dá pra ver que já passei da fase. Nunca me convidaram. Não quero isso, muita intimidade. Eu não ia ficar lá nem um dia, ia embora. Então, melhor não ir, né?”, disse ela. Como um dos motivos para não entrar no confinamento, ela argumentou: “Não dá pra fazer o cabelo, não gosto. Não tem cabeleireiro, muito precário. Eu não sei fazer [o cabelo].”

Narcisa relembrou ainda sua passagem pelo reality do SBT, Casa dos Artistas. “Tinha que ficar uns dias lá, pra dar ibope. Não aguentei, fiquei um dia e fui embora. Faço tudo pra sobreviver. Roubaram meu celular, não queria me dar um novo. Eu falei: ‘Não saio daqui sem um novo agora’. Aí botaram as câmeras para ver quem roubou. Foi um inferno, horrível, sem noção.”

Pedro Bial aponta melhor estratégia para ganhar o BBB: 'Clássico enredo'

Sempre lembrado como o primeiro apresentador do reality show da TV Globo, Pedro Bial participou do 'BBB: O Documentário', disponível na Globoplay, e apontou a melhor estratégia para ganhar a competição.

"Primeiro, você tinha um rapaz que foi vitimizado. Aí, quando o espectador identifica alguém sendo vitimizado, isso é meio caminho dado pra ele ganhar. A clássica solidariedade do espectador com o mais fraco", recordou Bial, se referindo a Kléber Bambam, vencedor do BBB 1. "Clássico enredo que repetiu algumas vezes. Manda pro paredão, bate e volta, bate e volta, bate e volta, aí já ganhou", opinou. Leia mais!

