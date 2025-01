Famosos deixam mansões às pressas diante de grande incêndio em Los Angeles

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia, na manhã de terça-feira, 7, destruindo mais de mil hectares da região. A tragédia, que ainda não foi controlada, fez com que milhares de moradores precisassem deixar suas casas às pressas, incluindo celebridades.

Diversos famosos de Hollywood saíram de suas respectivas mansões, que estavam no caminho das chamas. Por meio das redes sociais, o ator James Wood publicou um vídeo mostrando o fogo se aproximando da residência onde mora.

"A todas as pessoas maravilhosas que nos procuraram, obrigada por se preocuparem tanto. Só para avisar que conseguimos evacuar com sucesso. Não sei neste momento se nossa casa ainda está de pé, mas, infelizmente, as casas em nossa pequena rua não estão mais", declarou o artista em seu perfil no X, antigo Twitter.

Ainda na noite de terça-feira, 7, Ben Affleck foi fotografado em seu carro enquanto observava o incêndio avançando para perto de sua casa. De acordo com o paparazzo responsável pelas imagens, o ator estava "em estado de choque" diante da grande tragédia.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a vegetação seca do local e ventos fortes, que chegaram a mais de 160 km/h, são fatores que contribuem para que as chamas se alastrem. Devido ao grande número de propriedades comprometidas, Gavin Newson, governador da Califórnia, declarou estado de emergência.

