Wallentina Bomfim realiza sonho de atuar em novelas: ‘Gravo com o coração cheio de amor’

Em entrevista à CARAS Brasil, Wallentina Bomfim, a Manuela Bellini de A Caverna Encantada, do SBT, fala da emoção de atuar em sua primeira novela

Wallentina Bomfim (11) está fazendo o maior sucesso na pele da alegre e divertida Manuela Bellini (Manu), uma das melhores amigas da protagonista de A Caverna Encantada, do SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz mirim, cantora e escritora fala, entre outras coisas, sobre a emoção de fazer a sua primeira novela: "Gravo com o coração cheio de amor".

Para a pequena artista, tem sido um verdadeiro presente atuar na trama escrita por Íris Abravanel (76). "É uma das maiores alegrias da minha vida. Interpretar a Manuela Bellini me ensinou muito sobre responsabilidade, disciplina e como o trabalho em equipe é importante. Fico no estúdio praticamente todos os dias, ensaio as cenas e gravo com o coração cheio de amor por esse projeto. Além disso, aprendi a lidar com o tempo, pois também preciso conciliar com os estudos e outras atividades. Mas eu amo cada segundo!”, conta.

“Sou imensamente grata a Iris Abravanel, ao Tio Rica e a todos os amigos do elenco. Somos uma família. Tenho certeza de que A Caverna Encantada está despertando propósitos e inspirando muitas famílias. Esse trabalho é uma verdadeira bênção”, completa a atriz.

Questionada sobre estar atuando em uma novela de tamanho peso e repercussão, sendo ainda muito novinha, Wallentina destaca: “É uma mistura de responsabilidade e sonho realizado. Sei que muitas crianças se espelham em mim, assim como eu também me inspirei em Chiquititas e Romeu e Julieta. Por isso, dou meu melhor em tudo. Quando fazemos com amor, propósito, respeito e sempre buscando aprender, o resultado é esse carinho que recebo dos fã-clubes, que me emociona. Sei que cada cena, cada fala e cada gesto podem inspirar outras crianças. Sinto-me muito feliz por poder mostrar que, com esforço e dedicação, podemos alcançar qualquer objetivo. Cada dia é um aprendizado, mas também me divirto muito!”.

E continua: “Aprendi isso com o nosso preparador e diretor de elenco, Ariel, com a Rosinha, psicóloga, e as equipes deles. Lá, aprendemos sobre atuação, relacionamento, princípios e valores. Esses ensinamentos eu já recebia em casa com a minha mãe, Wanessa Bomfim, que sempre foi um exemplo para mim. Ela me ensinou sobre dedicação, disciplina e propósito. No SBT, essa experiência se torna como uma extensão da minha escola e do meu lar. Amo o que faço, e isso faz toda a diferença na minha vida. Ser feliz e se divertir é o que eu e a minha personagem, Manu Belli, temos em comum. O mundo está precisando de mais amor e felicidade”.

Wallentina inicia 2025 com o coraçãozinho repleto de desejos. “Se eu pudesse definir 2025 em uma palavra, seria expansão. Quero crescer ainda mais na minha carreira, aprender coisas novas e continuar encantando as pessoas com o meu trabalho como Manuela Bellini, em A Caverna Encantada. E tem novidades chegando. Não posso contar tudo, mas garanto que vem muita coisa boa por aí: novos projetos, novas músicas e muita diversão com meus fãs. Fiquem de olho!", fala.

A atriz mirim Wallentina Bomfim e a escritora Íris Abravanel - Foto: Arquivo Pessoal

TRAJETÓRIA

A trajetória de Wallentina Bomfim não começou agora. Ela já acumula experiências no teatro musical. Entre os espetáculos em que atuou no teatro da escola canadense e todas em inglês, estão clássicos como Frozen, O Rei Leão, A Nova Onda do Imperador e Hairspray. Essas produções ajudaram a lapidar seu talento, destacando sua versatilidade artística e presença de palco.

Além de seu trabalho como atriz, Wallentina é uma artista multifacetada. Ela é fluente em inglês, escreveu seu próprio e-book e já lançou três músicas autorais, mostrando que seu talento também se estende para a música.

Leia também:Atriz mirim Sofia Fornazari sonha em trabalhar com rainha dos baixinhos: 'Me apoiou'

VELA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WALLENTINA BOMFIM EM REDE SOCIAL: