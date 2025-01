Felipe Ricca divide fotos especiais de viagem com a mãe, Adriana Esteves

Viagem em família! Felipe Ricca abriu um álbum de fotos de seus dias de descanso com a mãe, Adriana Esteves, e o padrasto, Vladimir Brichta

O ator Felipe Ricca encantou os seguidores na terça-feira, 7, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros especiais de seus dias de descanso ao lado da família. O jovem é filho dos atores Adriana Esteves e Marco Ricca.

Nas imagens, Felipe aparece aproveitando a viagem com a mãe, o padrasto, Vladimir Brichta, a namorada, além de outros familiares em meio à natureza. As fotos publicadas pelo ator mostram ele curtindo dias ensolarados, banho de mar e um passeio de barco.

A postagem rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a Felipe Ricca. "Família linda e abençoada", declarou uma seguidora. "Que riqueza!", disse outra. "Amado e amando", disse o ator Nicolas Prattes.

Vale lembrar que Adriana Esteves e Vladimir Brichta não possuem redes sociais. Discretos em relação a vida pessoal, o casal costuma fazer raras aparições em fotos compartilhadas por amigos famosos e familiares.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Adriana abriu o jogo e revelou o motivo para não aderir à 'onda digital'. "Acho que me geraria muita ansiedade e não posso ter mais do que já tenho. Seria um gatilho para eu sair do foco que preciso ter no meu trabalho e na minha família", revelou ela.

"Acompanho só o que meus amigos me mandam. Os meus filhos usam as redes sociais, mesmo porque é algo da geração deles, mas com cuidado. É possível viver sem rede social. Mas também sei que fico sem as coisas benéficas, que poderiam me acrescentar", completou a atriz.

Além de Felipe Ricca, Adriana Esteves também é mãe de Vicente Brichta, fruto do casamento com Vladimir.

Felipe Ricca destaca seu DNA artístico com carreira de ator

A arte, definitivamente, corre pelas veias de Felipe Ricca. Depois de período dedicado à música, o filho de Marco Ricca e Adriana Esteves se encontrou na atuação e segue o caminho dos pais. Há três anos estudando na CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, estreou no audiovisual em Pedaço de Mim, série da Netflix. Próximo desafio? O remake da global Vale Tudo.

Em entrevista exclusiva à CARAS no Parque Natural Municipal da Cidade, no Rio, o artista falou um pouco sobre sua trajetória nas telinhas e revelou que não quer algo momentâneo; confira o bate-papo completo!

