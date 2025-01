Ex-BBB Andressa Ganacin mostra como é o quarto da filha, Sarah

Tudo lilás! Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues revela os detalhes da decoração do quarto de bebê da filha, Sarah

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues deixaram os fãs encantados ao revelarem como é o quarto de bebê da filha, Sarah. Nas redes sociais, eles compartilharam um vídeo com os detalhes da decoração do espaço na casa deles.

O casal escolheu o tema do quarto inspirados na Lua e tom detalhes lúdicos. Inclusive, eles priorizaram a cor lilás em todos os detalhes, desde o enxoval até o papel de parede.

"Finalmente… o quarto da nossa princesa ficou pronto! E como “tema” nós queríamos trazer a inspiração da energia da lua, do universo, das galáxias… Algo mais lúdico mesmo, já apresentando á ela o que o papai e a mamãe se conectam", contaram.

Assista ao vídeo:

O nascimento de Sarah

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin já são pais! A primeira filha deles, Sarah, nasceu no dia 25 de setembro de 2024, mas os pais só anunciaram a chegada dela nesta quarta-feira, 9. A bebê veio ao mundo prematura, em um parto feito nas 33 semanas de gestação - cerca de 8 meses - quando a mãe apresentou um quadro de pressão alta. Com exclusividade na CARAS, eles contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou Andressa para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia.

"Todas as incertezas vieram na nossa mente, dúvidas sobre a saúde das meninas, se tudo vai dar certo! Foi muito tenso, porém sabíamos que estávamos nas melhores mãos possíveis pra tudo sair do melhor jeito. Foi então que nosso amor chegou mais cedo! Sarah nasceu dia 25/09 às 12h12, com 2020kg e 43cm! Foi a experiência mais linda e mais intensa das nossas vidas! Foi um momento único, o parto em si foi muito tranquilo e a Sarinha precisou de um rápido atendimento, mas logo ficou bem pertinho do papai e da mamãe", contaram. O parto aconteceu na maternidade Santa Joana e foi feito pela Dra. Daniele Esteban.