Com câncer incurável, Isabel Veloso esclarece rotina de amamentação

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, afirma que não está mais fazendo quimioterapia, e por esse motivo, pode amamentar o filho recém-nascido

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, decidiu esclarecer para os seus mais de três milhões de seguidores sobre o processo de amamentação do primogênito, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas. A jovem, que é dignosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável, explicou que está há um tempo sem fazer quimioterapia e, por isso, foi liberada de amamentar o filho, de quase um mês.

"Algumas pessoas me perguntaram como foi o processo de amamentação. Postei uma foto no feed com ele, amamentando na UTI. Bastante gente me perguntou se eu realmente posso amamentar, acharam que eu não podia por causa da doença", iniciou por meio de seu perfil no Instagram.

E admitiu que não está fazendo nenhum tratamento. "Quando estava fazendo quimioterapia, grávida, não poderia amamentar por um período de no mínimo dez dias. Mas quando ganhei o Arthur, já fazia um tempo que eu tinha parado a químio, porque ela não fez efeito. Não segui. Então esperamos ele nascer para eu começar o meu novo tratamento - que, inclusive, ainda não comecei. No momento não estou fazendo tratamento nenhum, estou limpa. Não tem nada no meu organismo. Posso, sim, amamentar", explicou.

Amamentação

Isabel diz que conseguiu se organizar, inicialmente, com os primeiros passos, pois não sentia dores. Mas com o passar dos dias, ficou mais difícil amamentar por conta de suas condições corpóreas.

"Tem sido uma jornada muito bonito na minha vida. Confesso que nos primeiros dias não estava sentindo dor na amamentação, mas depois comecei a sentir um pouco. Tenho um bico plano, e o outro invertido. É mais difícil", disse a jovem, que segue recebendo auxílio de consultoria para seguir com a amamentação enquanto não volta a fazer o tratamento de câncer.

"A gente tem se virado no que a gente consegue. Está dando super certo. Me preparei muito durante a gestação. Essa questão da amamentação, faço consultoria e tiro as minhas dúvidas. Ela tem me ajudado muito. Quinta-feira vem para a minha cidade para me ajudar no processo de amamentação, tornar um pouco mais fácil e tirar mais dúvidas. Estou muito ansiosa, era algo que esperei muito. Já era para ela ter vindo, mas como tive um parto de emergência, não deu", prosseguiu.

