Camila Campos encanta ao registrar momento fofo entre as filhas: 'Princesas'

A cantora gospel Camila Campos dividiu com o público novos registros encantadores das filhas, Bela, de 2 aninhos, e Sofia, de 1 mês de vida. A artista, que recebeu alta hospitalar na última semana e já está em casa com a família, compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos fofíssimas das pequenas.

Nas imagens, a primogênita de Camila aparece sentada no sofá segurando a caçula no colo. Em um dos registros, Bela foi clicada pela mamãe coruja dando um beijo na irmãzinha.

Esbanjando fofura e simpatia, a filha mais velha de Camila Campos roubou a cena ao posar sorridente para a câmera. "Minha herança no Senhor Jesus", escreveu a cantora na legenda da postagem. As duas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro.

Assim como Camila, diversos internautas também se derreteram com os cliques fofíssimos das meninas. "Ao meu coração. Perfeitas, princesas lindas", declarou uma seguidora. "Fofurômetro explodiu", comentou outra. "Estou sem estrutura para essas fotos lindas demais! Muito amor!", disse uma terceira.

Vale lembrar que a cantora gospel está em tratamento contra um câncer de mama avançado. A artista recebeu o diagnóstico da doença ainda na reta final da gravidez de Sofia, que chegou ao mundo em julho deste ano.

Confira a publicação:

Entenda o diagnóstico de Camila Campos

A cantora gospel Camila Campos revelou publicamente em julho deste ano que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula.

No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou através de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia.

Através de uma publicação emocionante, a artista apresentou a herdeira caçula junto com o marido, Léo Zagueiro. "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi", declarou ela, na ocasião.

Após o nascimento da pequena, a cantora decidiu raspar os cabelos e também compartilhou o momento com os seguidores. No dia 14 de agosto, Camila recebeu alta hospitalar e pôde seguir com o tratamento em sua casa.