Viih Tube mostra momentos fofíssimos da filha no ballet

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou um momento fofíssimo em que a filha Lua, de dois anos, surgiu na aula de ballet

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 16, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Lua, de dois anos, na aula de ballet.

A pequena, que é fruto do relacionamento da famosa como Eliezer, surgiu vestida toda de rosa enquanto dançava e pulava na frente do espelho, esbanjando fofura.

Em seguida, Viih Tube postou uma foto fofíssima em que Lua aparece abraçada com o irmão Ravi, de cinco meses, enquanto os dois estão deitados no chão.

Eliezer reclama de atitude de Lua

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 16, para desabafar sobre uma atitude de sua filha mais velha, Lua Di Felice, de dois anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Ao lado da esposa, ele contou que a pequena não os chama mais de "papai" e "mamãe", mas pelos apelidos.

"Estou com um problema muito sério com a Lua. Agora ela começou a me chamar pelo apelido. Saiu o papaizinho e agora ela me chama de Eli. A mamãezinha, agora virou Viih", começou o influenciador, que completou: "Ela está tirando papaizinho e mamãezinha e está chamando a gente pelo nome. E eu acho que ela sabe que a gente não gosta e faz de propósito".

Na legenda, ele adicionou: "Estamos tendo problemas sérios com a Lua. Estou meio revoltado com as atitudes dela".

Recentemente, Eliezer usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal. Nos últimos dias, o nome do ex-participante do BBB 22, da TV Globo, ficou entre os assuntos mais comentados após ele participar de uma missão religiosa.

Após a repercussão do assunto, Eliezer decidiu se pronunciar. Por meio de um vídeo, o marido de Viih Tube recordou momentos difíceis enfrentados em sua vida, incluindo a internação de Ravi, filho caçula do casal, e lamentou os questionamentos de terceiros sobre sua fé. Veja o que ele disse!

Leia também: Viih Tube se surpreende com evolução do filho Ravi, de apenas cinco meses