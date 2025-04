Suely Franco abre o coração ao falar de seus 60 anos de carreira: ‘Deus me livre parar de trabalhar’

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Suely Franco, que está em cartaz no teatro e volta para a TV em Dona de Mim, entrega verdadeira paixão pela arte

Suely Franco (85) está em cartaz em São Paulo com a peça Três Mulheres Altas. No espetáculo, ela divide o palco com as atrizes Deborah Evelyn (59) e Nathalia Dill (39). Juntas, as artistas trocam experiências e aprendizados sobre maturidade, arte e vida ao longo de cada ensaio e apresentação. “Nos apoiamos em todos os sentidos", descreve a veterana, em entrevista à Revista CARAS.

Dona de uma energia única e uma alegria ímpar, Suely diz que precisou equilibrar sua presença nos palcos, entre idas e vindas do Rio de Janeiro, por conta das gravações de Dona de Mim, nova novela das sete, da TV Globo, que estreia no dia 28 de abril.

Por conta da trama de Rosane Svartman (55) – em que dará vida a Rosa, mãe de Abel (Tony Ramos), herdeiro e atual presidente da famosa e tradicional fábrica de lingerie da família Boaz – a artista vai dividir seu papel no espetáculo com a atriz Ana Rosa (82). “Está um pouco cansativo. Tenho 85 anos e, para mim, aeroporto é a pior coisa do mundo. Mas estamos nos ajustando, pois eu não pretendo largar a peça”, avisa.

E por falar em seus 85 anos de vida e mais de 60 anos de carreira, Suely não pensa em parar tão cedo. Questionada se com uma trajetória tão longa, frente a tantos desafios, já pensou em se aposentar, ela declara: "Comecei a trabalhar em 1959, mas Deus me livre parar de trabalhar! Só de pensar já me traz uma angústia horrível, é a mesma coisa que morrer! Quando não estou trabalhando, fico correndo atrás de trabalho".

Sobre o envelhecimento – que muitas vezes é retratado de forma negativa na sociedade – a atriz afirma: "Confesso que nunca pensei nisso. Minha leveza tem a ver com o fato de eu fazer o que gosto. Não trabalho, eu brinco. Aqui com elas, por exemplo, estou sempre contando piada. A convivência tem sido maravilhosa. A idade não me impede de nada".

Referência na arte, Suely entrega seu maior aprendizado da carreira. "Qualquer trabalho traz para a gente algum ensinamento. Um dos que fiz, por exemplo, acabou com meu casamento. Foi quando eu decidi cuidar de mim mesma, olhar mais para mim. Meu trabalho nunca vai me abandonar", salienta a atriz, que também é cantora e dubladora.

CARREIRA BRILHANTE

Suely Franco dedicou sua vida a TV, ao teatro e ao cinema. Começou a carreira como garota propaganda na Tupi, nos anos 1950. Na década seguinte, ingressou no Teatro dos Sete, companhia de Fernanda Montenegro (95) e Fernando Torres (1927-2008).

A estreia nos palcos foi na primeira montagem de O Beijo no Asfalto (1961), de Nelson Rodrigues (1912-1980). Também fez trabalhos pontuais na televisão, atuando em dezenas de novelas. Um dos destaques foi a Irmã Consuelo de Estúpido Cupido (1976), na Globo.

A partir dos anos 2000, despontou em sucessos de Walcyr Carrasco (73), como O Cravo e a Rosa (2000), Sete Pecados (2007), Êta Mundo Bom (2016) e A Dona do Pedaço (2019). No cinema, além de trabalhos como atriz, dublou personagens como a macaca Kala na franquia da animação Tarzan.

