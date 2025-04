Virginia e Zé Felipe doam cerca de 200 ovos em ação de Páscoa

A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe participaram da ação 'Páscoa de Afeto' na terça-feira, 15, em uma escola infantil em Aparecida de Goiânia

Na última terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca e o esposo, o cantor Zé Felipe, participaram da ação solidária Páscoa de Afeto em uma escola infatil de Aparecida de Goiânia, no Goiás. Na ocasião, o casal distribuiu ovos de chocolate para 200 crianças no local e o filho do cantor Leonardo decidiu dar mais detalhes sobre a atitude.

"Tivemos uma tarde maravilhosa, é sempre bom estar rodeado de crianças e com quem a gente ama! Poder levar um pouco mais de alegria foi muito especial, ainda mais em uma data como a Páscoa. A Virgínia já está envolvida com o projeto há algum tempo e se dedica bastante, tenho muito orgulho dela", declarou em entrevista à Quem.

"Sempre que posso, estou presente também. Nossa família foi tão abençoada por Deus, queremos sempre ter a oportunidade de retribuir o bem", contou ele, que é pai de Maria Alice, de três anos; Maria Flor, de dois; e José Leonardo, de sete meses.

Virgínia é madrinha do projeto e já realizou mais de cinco ações com a instituição. Há um ano ela arca com os custos para manter o espaço funcionando.

"Mais um dia levando amor, respeito, sabedoria e esperança para nossas crianças. Foi uma tarde linda e abençoada por Deus!!! Vocês já sabem, mas não custa repetir, a escolinha levando amor cuida com muita responsabilidade dessas crianças, nós ajudamos eles e vocês também podem ajudar", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca relata mal-estar após praticar atividades físicas

Na manhã desta quarta-feira, 16, Virginia Fonseca contou que acordou passando mal. Mesmo assim, a influencer decidiu manter sua rotina de exercícios, mas acabou agravando o mal-estar.

"Está liberado xingar. Pode me xingar. Galera, acordei meio mal hoje. Quando eu puxo o ar, dói lá dentro", iniciou. "Sei lá o que eu pensei quando eu acordei, eu já estava com isso e falei: 'Vou pedalar'. Ao invés de eu falar: 'Vou mandar uma mensagem para o médico para ver o que tenho e dormir mais um pouco para ver se melhoro'. Não, fui pedalar", continuou. Confira!

Leia também: José Leonardo protagoniza momento fofo de indecisão entre Virginia e Zé Felipe