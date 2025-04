Carol Peixinho exibe barriguinha antes de embarcar em jatinho

Está crescendo! Carol Peixinho exibe a barriguinha de grávida antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o próximo show de Thiaguinho

A ex-BBB Carol Peixinho compartilhou, nesta quarta-feira, 16, mais um clique de sua barriguinha de grávida nas redes sociais. À espera do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, Carol surgiu usando peças personalizadas da marca do parceiro.

A influenciadora aparece com uma jardineira, um cropped estampado com o nome da marca do cantor e um óculos de sol, deixando à mostra a barriga que já começa a aparecer.

O cantor também compartilhou uma foto de Carol e escreveu: "Mamy e neném também estão fardados". O casal viajou de jatinho para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o próximo show da turnê de Thiaguinho, no sábado, 19.

No último domingo de março, dia 30, o casal revelou que está esperando o primeiro filho. "Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveu.

Carol Peixinho mostra barriguinha antes de embarcar em jatinho - Foto: Reprodução/Instagram

Thiaguinho publica uma foto de Carol Peixinho com roupa da sua marca - Foto: Reprodução./Instagram

Look de aniversário

No dia 12 de abril, Carol Peixinho completou 40 anos e fez uma grande festa de aniversário para celebrar a data. Esperando seu primeiro bebê com o cantor Thiaguinho, a ex-BBB encantou ao exibir a barriguinha no look escolhido para o evento especial.

Para comemorar em grande estilo suas quatro décadas, a influenciadora digital apostou em um vestido colorido e deixou o abdômen redondinho marcado na peça. Para a ocasião, a futura mamãe elegeu uma roupa toda colorida e acessórios dourados.

"Pra abrir a série de fotos desse dia mágico… Meus 40. Vou começar com o meu look que simplesmente tô apaixonada até agora", contou ela sobre ter adorado seu vestido estampado com várias cores. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Deslumbrante! Te amo!", disse Thiaguinho.

Leia também: Carol Peixinho ganha homenagem emocionante de Thiaguinho em aniversário