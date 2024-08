Após alta hospitalar, Camila Campos posa com a filha recém-nascida em casa

A cantora gospel Camila Campos encantou ao mostrar uma nova foto fofíssima com a filha caçula; artista está em tratamento contra o câncer

A cantora gospel Camila Campos encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto fofíssima com a filha recém-nascida, Sofia. A artista, que luta contra um câncer avançado de mama, recebeu alta hospitalar na última semana e já está em casa com a pequena, que chegou ao mundo em julho deste ano.

Para quem não acompanhou, Camila deu entrada no hospital na reta final da gestação de sua segunda filha. A cantora recebeu o diagnóstico de câncer aos 7 meses de gravidez e seguiu internada por cerca de 45 dias.

Agora, já em casa, a esposa do ex-jogador de futebol Leo Zagueiro tem aproveitado cada momento ao lado da bebê. Os dois também são pais da pequena Bela, de 2 aninhos, que assim como o atleta, esteve com Camila no hospital sempre que possível.

Na imagem publicada pela cantora gospel na noite de terça-feira, 20, ela aparece segurando a pequena Sofia no colo em um momento bastante carinhoso entre as duas. "Em casa…", escreveu Camila Campos na legenda do registro.

Camila Campos com a filha, Sofia - Reprodução / Instagram

Entenda o diagnóstico de Camila Campos

Em julho deste ano, a cantora gospel Camila Campos revelou publicamente que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula.

No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou através de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia.

Através de uma publicação emocionante, a artista apresentou a herdeira caçula junto com o marido, Léo Zagueiro. "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi", declarou ela, na ocasião.

Após o nascimento da pequena, a cantora decidiu raspar os cabelos e também compartilhou o momento com os seguidores. No dia 14 de agosto, Camila recebeu alta hospitalar e pôde seguir com o tratamento em sua casa.