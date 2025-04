José Leonardo protagoniza momento fofo de indecisão entre Virginia e Zé Felipe

Que fofo! Caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo divertiu ao fazer charme na hora de escolher entre o colo da mãe ou do pai

Na manhã desta quarta-feira, 16, Virginia Fonseca e Zé Felipe encantaram os seguidores ao compartilhar um momento descontraído ao lado do caçula, José Leonardo, de sete meses. O pequeno divertiu os pais ao ficar em dúvida sobre qual colo escolher.

"Quando vocês acharem que são indecisos... olha o José", iniciou a apresentadora do Sabadou. Na gravação, o bebê pede para ir para o colo da mãe, mas logo muda de ideia e volta para os braços do pai.

Além de José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois anos de idade.

Assista:

Reforma no closet

Na terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca decidiu mostrar, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, o atual estágio da reforma em seu closet. O cômodo, que fica na mansão que ela vive com a família em Goiânia, contará com um 'salão de beleza' e um setor apenas para bolsas.

Na ocasião, a empresária e o marido, o cantor Zé Felipe deram mais um conferida no espaço: “Finaliza semana que vem, se Deus quiser”, escreveu a mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

O closet já existia na residência, mas foi aumentado para suprir as necessidades do casal. O espaço tem, inclusive, acesso exclusivo para o quarto de Virginia e Zé Felipe.

Grande parte do cômodo será usada pela influenciadora digital – e Zé Felipe ficará com uma área menor no closet. Margareth Serrão também mora com a filha, o genro e os netos na mansão em Goiás. Além de dividir a apresentação do programa Sabadou, no SBT, com Virginia. Veja os detalhes do novo closet!

