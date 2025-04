BBB 25: João Pedro imita brothers e Vitória Strada se arrepende do pedido: 'Um pouco assustada'

O salva-vidas de rodeio João Pedro faz imitações das justificativas dos emparedados, e os brothers reagem; veja o que rolou!

Nesta quarta-feira, 16, os participantes do Top 5 do BBB 25 se reuniram na cozinha da casa para comentar os discursos de Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada que estão no Paredão e tentam garantir a permanência no reality. Durante a conversa, João Pedro aproveitou o momento para brincar e imitou os jeitos e falas de cada um dos brothers.

A bailarina comentou que costuma falar de forma muito acelerada, enquanto a atriz destaca um gesto com as mãos que a Renata costuma repetir durante seus discursos. As duas concordaram que já notaram o hábito de posicionar as mãos daquela maneira com frequência.

Na sequência, a atriz fez questão de pedir para ser imitada. João Pedro atendeu ao pedido, mas sua performance deixou a gaúcha surpresa. "Eu preferia não ter pedido isso. Eu estou um pouco assustada" .

Logo depois, o gêmeo parte para a imitação do ginasta, adotando um sotaque diferente e finalizando a encenação ao se jogar na cadeira, o que arrancou uma gargalhada de Diego.

Confira o que João Pedro tem feito como Líder:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Brigas entre os brothers

Na reta final do BBB 25, os brothers aproveitam um momento na academia, nesta tarde de quarta-feira, 16, para relembrar algumas das confusões mais marcantes da edição, especialmente aquelas envolvendo comida. Entre risadas e provocações, eles comentam sobre as brigas por causa da lentilha, do frango com laranja e até a da garrafa de café.

“Eu ainda achei que nessa edição, a gente brigou pouco por comida”, apontou Renata. A bailarina mencionou as discussões que teve com Aline e o episódio da lentilha, enquanto o salva-vidas de rodeio João Pedro relembrou a confusão por causa da garrafa de café.

Leia também: BBB 25: Diego Hypolito desabafa sobre autocobrança: "Não é o que quero passar"