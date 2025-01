Grávida da primeira filha com Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves revelou que começou a sentir dores devido ao avanço da gravidez

Na última sexta-feira, 3, a dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a etapa que está vivendo em sua gestação. À espera da primeira filha com Ludmilla, a influenciadora contou sobre as dores que começou a sentir com o crescimento do bebê.

"[Não sei se] vocês perceberam que minha barriga de uma hora para outra deu uma estufada, uma crescida e o útero está crescendo. Ela já é uma bebê grande para a idade gestacional que tem, e, de uns dias para cá, estou sentindo uma dor no pé da barriga", iniciou a influenciadora e ex-BBB em seu perfil oficial no Instagram

"Se fico em pé por muito tempo sinto o músculo da barriga abrir. É muito estranho. Tenho que sentar, ficar mais quietinha até essa fase passar", explicou a dançarina.

O casal anunciou a gestação em novembro, durante um show da turnê de "Numanice 3", em São Paulo. Um mês depois, em dezembro, Ludmilla e Brunna realizaram o chá revelação do gênero do primeiro bebê: elas esperam uma menina.

Brunna Gonçalves exibe barriguinha da gravidez durante um passeio

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Atualmente, a dançarina está curtindo uma viagem para Pernambuco ao lado da esposa Ludmilla. Na última sexta-feira, 3, a famosa publicou em sua conta no Instagram o vídeo de um passeio de barco.

"2025", escreveu ela na legenda. Na ocasião, Brunna surgiu usando uma saída de praia toda colorida e feita em crochê, o que evidenciou ainda mais a barriguinha de grávida da artista. Brunna e Lud serão mamães de uma menina, mas a bebê ainda não teve o nome revelado.

