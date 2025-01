Brunna Gonçalves exibe barriguinha da gravidez durante um passeio

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves mostrou o vídeo de um passeio de barco e fez questão de exibir a barriguinha da gravidez

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Atualmente, a dançarina está curtindo uma viagem para Pernambuco ao lado da esposa Ludmilla. Nesta sexta-feira, 3, a famosa publicou em sua conta no Instagram o vídeo de um passeio de barco. "2025", escreveu ela na legenda.

Na ocasião, Brunna surgiu usando uma saída de praia toda colorida e feita em crochê, o que evidenciou ainda mais a barriguinha de grávida da artista. Brunna e Lud serão mamães de uma menina, mas a bebê ainda não teve o nome revelado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Homenagem

A cantora Ludmilla foi surpreendida pela esposa, Brunna Gonçalves, com uma homenagem para lá de especial na data em que as duas completaram mais um ano de união. Por meio das redes sociais, a dançarina resgatou uma foto do dia em que o casal subiu ao altar, em 2019, e se declarou à amada.

"Hoje além de meu aniversário, completamos cinco anos de casadas! O ‘sim’ mais importante e marcante de toda minha vida, não tem um dia sequer que eu não agradeça estar ao seu lado… Obrigada por ser essa companheira incrível! Te amo, te amo, te amo", escreveu Brunna Gonçalves na legenda.

Mais cedo, a dançarina, que completou 33 anos de vida, também ganhou uma declaração romântica de Ludmilla por seu aniversário. Sempre muito apaixonada, a cantora fez questão de frisar o quanto é feliz ao lado da esposa, que está grávida do primeiro filho do casal.

"16 de dezembro segue sendo o dia da minha pessoa preferida. A pessoa com quem amo passar cada segundo, que me manda os melhores memes da internet, que me faz ter vontade de voltar correndo para casa só para assistir mais um episódio da nossa série favorita. A pessoa que fura a dieta junto comigo, que desmarca todos os compromissos para ir à praia juntas, e que agora está gerando o maior presente das nossas vidas", iniciou Ludmilla.

E completou: "Hoje é o dia da pessoa que eu adoro tirar do sério, mas que também amo fazer sorrir, porque sei como arrancar aquelas gargalhadas tão gostosas que eu repito as graças só para ouvir de novo. Feliz vida, meu amor! Que esse novo ciclo seja cheio de surpresas boas, do jeito que você merece. Que todos os seus sonhos se realizem e que você continue sendo essa mulher incrível e maravilhosa. Te amo".

Leia também: Brunna Gonçalves muda o visual e exibe barriguinha da gravidez