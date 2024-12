Na noite de Natal, Brunna Gonçalves utiliza ultrassom portátil para ver a filha

Presente de Natal! À espera da primeira filha com Ludmilla, Brunna Gonçalves emocionou a família ao ver a bebê por meio de um ultrassom portátil

Na madrugada desta quarta-feira, 25, Brunna Gonçalves tornou o Natal da família ainda mais especial ao utilizar um ultrassom portátil para ver a filha. Com o aparelho sobre a barriga, a dançarina mostrou que a bebê estava bastante agitada.

“Olha a mão na cabeça”, comentou Brunna. O momento encantou os convidados da celebração, que reagiram com sorrisos e emoção. Ao lado de Ludmilla, a influenciadora está à espera de uma menina, cujo nome ainda não foi divulgado.

Na terça-feira, 24, Lud realizou uma ação social no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, distribuindo cestas com alimentos para famílias carentes. “Neste Natal, tive a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas famílias de Caxias, minha casa, minha raiz. Comprei mais de 16 toneladas de alimentos para doar a quem precisa, e nada me deixa mais feliz e emocionada do que saber que podemos levar esperança para tantas mesas”, disse a cantora no Instagram.

Brunna Gonçalves ganha bolsa de luxo de R$ 160 mil de Ludmilla

Na última segunda-feira, 23, a influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves decidiu exibir o presente de aniversário que ganhou da esposa, a cantora Ludmilla, de 29 anos, por meio dos stories no Instagram. A influencer, que completou 33 anos no último dia 16, está grávida da primeira filha do casal e compartilhou o presente especial por meio de um vídeo para os seguidores.

"Meus presentes de aniversário! Não tenho nem palavras para agradecer a esse grande presente. Obrigada, meu amor. Te amo, Ludmilla", escreveu.

No vídeo em questão, Brunna exibiu a sua mini Kelly, da grife Hermès. A linha de bolsas é uma das mais exclusivas do mundo e custam sempre cifras na casa das centenas. Veja a foto!

