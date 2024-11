Brunna Gonçalves mostra barriguinha da primeira gravidez com Ludmilla

Tá crescendo! Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves filmou a barriguinha de grávida enquanto aproveitava o dia ensolarado no Recife

A influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves está radiante desde que descobriu que será mamãe! Casada com a cantora Ludmilla, ela está à espera do primeiro filho do casal e tem compartilhado com os fãs cada momento da nova fase.

Nesta quinta-feira, 21, durante sua passagem por Recife, no Pernambuco, Brunna aproveitou o dia ensolarado e colocou a barriguinha para jogo com um biquíni preto básico. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa surgiu esbanjando alegria ao exibir a silhueta, que já está mudando.

"Olha esse solzão! Eu e o baby estamos muito felizes de estarmos aqui. Que felicidade", declarou a esposa de Ludmilla, mostrando o tamanho da barriga de grávida. Recentemente, a influenciadora revelou que conseguiu manter a gestação em segredo até o anúncio oficial usando peças de roupas largas.

A revelação do 'baby Brumila' aconteceu no dia 8 de novembro, durante um show da turnê 'Numanice 3', em São Paulo. Na ocasião, enquanto Ludmilla se apresentava no palco, Brunna desabotoou uma camisa e mostrou pela primeira a barriguinha.

Confira a barriguinha de grávida de Brunna Gonçalves:

Brunna Gonçalves mostra barriguinha de grávida - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves comenta escolha de nome do primeiro filho com Ludmilla

A influenciadora digital Brunna Gonçalves e a esposa, Ludmilla, anunciaram publicamente a vinda do primeiro herdeiro na última semana, durante um show em São Paulo e, posteriormente, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na última terça-feira, 19, Brunna revelou aos fãs como tem sido a escolha do nome do bebê. Em um bate-papo descontraído através dos stories no Instagram, ela explicou que o casal deseja um nome pequeno e pouco comum.

"Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade.... De menino a gente mais ou menos sabe, estamos certas, mais ou menos, porque toda hora a gente muda, mas a gente gostou de um nome que a gente achou. Agora, de menina, está difícil", contou a esposa de Ludmilla.

Leia também: Por que a barriga de grávida de Brunna Gonçalves tem ‘tanquinho’?