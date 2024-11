Brunna Gonçalves mostra como manteve barriga de grávida em segredo até anúncio

Brunna Gonçalves revelou como manteve barriguinha de grávida em segredo até anúncio com Ludmilla; a bailarina postou vídeo nas redes sociais

Na noite desta terça-feira, 19,Brunna Gonçalves surpreendeu seus seguidores ao relevar o "truque" que usou para esconder do público a gravidez até o anúncio oficial com a esposa, a cantora Ludmilla. A dupla anunciou a novidade no sábado, 08, durante um show da turnê de "Numanice 3", em São Paulo.

A ex-BBB usou roupas largas para disfarçar a barriguinha e comemorou o resultado: "Foi babado". No post, o stylist Erick Maia revelou os bastidores da produção do look: "E eu que fui produzir sua roupa, pedi tamanho 38/40 e a vendedora: 'É para a Brunna? Vai ficar mto grande nela, leva a 34/36!' E eu: não, ela gosta de bem larga mesmo' [risos]".

Veja o video:

Brunna Gonçalves comenta escolha de nome do primeiro filho

Na madrugada desta terça-feira, 19, Brunna revelou aos fãs como tem sido a escolha do nome do bebê. Em um bate-papo descontraído através dos stories no Instagram, ela explicou que as duas desejam um nome pequeno e pouco comum.

"Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade.... De menino a gente mais ou menos sabe, estamos certas, mais ou menos, porque toda hora a gente muda, mas a gente gostou de um nome que a gente achou. Agora, de menina, está difícil", contou a esposa de Ludmilla.

Em seguida, Brunna Gonçalves esclareceu a indecisão do casal: "Porque a gente quer um nome pequeno e que quase ninguém tenha. A essa altura do campeonato, 2024, cheio de gente no mundo, a gente está querendo muito. Mas o de menino, não conheço ninguém com o nome que escolhemos", concluiu ela.

Brunna Gonçalves comenta sobre confusão em fila de aeroporto

Na segunda-feira, 18, Brunna Gonçalves compartilhou um registro prático com seguidores do que tem passado desde que anunciou a gravidez do primeiro bebê com Ludmilla. A dançarina estava em um aeroporto e dizia aos seguidores que sempre era questionada sobre o motivo de estar na fila preferencial, em decorrência da gestação pouco visível.