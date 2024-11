Por que a barriga de grávida de Brunna Gonçalves tem ‘tanquinho’?

Brunna Gonçalves exibe a barriga de grávida com ‘tanquinho’. Saiba o motivo para ela estar com a barriga definida na gestação

Esposa da cantora Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves está grávida pela primeira vez e a barriguinha já está crescendo. Tanto que ela já deixou suas novas curvas à mostra e um detalhe roubou a cena: o abdômen tanquinho! Mesmo com a barriga de grávida, a artista segue com os ‘gominhos' à mostra. Entenda como isso é possível:

No passado, Brunna realizou o procedimento estético de lipoaspiração de alta definição, a LipoLAD, que é conhecida por ressaltar a definição dos músculos do abdômen. Por causa disso, ela segue com o ‘tanquinho' à mostra durante a gestação.

De acordo com a cirurgiã plástica Luiza Hassan, a gravidez pode impactar na aparência da lipoLAD por causa do aumento da barriga e o estiramento da pele, mas isso é algo que muda de acordo com o corpo da mulher. “Durante a gravidez, o corpo passa por muitas mudanças, incluindo alteração da composição corporal, aumento do volume abdominal e retenção de líquido. Isso pode, conforme o avançar da gestação, alterar os resultados de uma cirurgia plástica, especialmente a Lipo HD”, contou ela.

A médica contou que fazer exercícios durante a gravidez pode ajudar a manter os resultados da lipoaspiração. “Manter uma dieta equilibrada, praticar exercícios (conforme autorizado pelo obstetra) e uma boa hidratação da pele para prevenir estrias podem ajudar a minimizar o ganho de peso excessivo e a manutenção do resultado estético a longo prazo”, afirmou.

Por fim, Hassan citou o corpo da mulher volta ao normal depois da gravidez e, algumas mulheres podem também optar por retoques na lipo. “É importante dar tempo ao processo natural de recuperação. Caso os resultados originais da Lipo HD não sejam retomados, algumas mulheres optam por realizar procedimentos de retoque ou completamentares para restaurar a definição”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Leia também: Brunna Gonçalves revela mudanças no corpo durante a gravidez: 'Gigantesco'