Esperando o primeiro filho, Brunna Gonçalves se emociona ao conversar com bebê

No sábado, 09, Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram para os seguidores das redes sociais que estão à espera do primeiro bebê

Neste domingo, 17, Brunna Gonçalves compartilhou nas redes sociais um 'bom dia' diferente: com um bebê no forninho. Em seu perfil, ela se emocionou ao mostrar o crescimento da barriga e dizer que conversa com o bebê.

“Quando eu acordo de manhã, nem parece que eu tô grávida. Ainda tá tão pequenininho, só dá pra sentir o ovinho aqui embaixo”, cita ao fazer carinho em sua barriga e dizer que ama seu filho ou filha, já que o sexo do bebê ainda não foi revelado.

A bailarina ainda se emociona e diz que sempre chora quando conversa com o bebê. “Fico muito feliz e grata a Deus por termos conseguido! Foi tudo tão planejadinho… nós já o (a) amávamos tanto antes mesmo dele (a) estar na barriga”, cita em sua legenda.

Por último, ela mostra um prato cheio de frutas e diz que comeu muito physalis quando realizou a implantação do embrião e estava no processo para engravidar. “Eu nunca tinha comido, é uma delicinha”, conta.

Foto: Reprodução / Instagram

As duas estão juntas desde 2018 e se casaram em 2019. A influenciadora e Ludmilla anunciaram que estão à espera do primeiro filho no último sábado, 09, durante um show em São Paulo e um post nas redes sociais: "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Leia mais!

Brunna Gonçalves lembra fase difícil no processo para engravidar

Nesta terça-feira, 12, a dançarina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada sobre o momento mais difícil do processo de fertilização.

"A parte mais difícil, com certeza, foram as injeções. Todo santo dia nós duas tomávamos injeção para a coleta de óvulos. A Ludmilla ainda tomou mais injeção que eu. Todo dia que eu chegava com a injeção para ela, ela falava 'não', e eu: 'calma, amor. Falta pouco'". E complementou: "Foi uma época muito difícil, mas conseguimos vencer. Não via a hora de acabar. Todo dia que eu pegava a seringa, eu falava 'Jesus, acaba logo'. Graças a Deus, acabou!”, disse ela, aliviada.