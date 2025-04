Bruna Biancardi exibe o barrigão da segunda gravidez: 'Mudando'

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi compartilhou um vídeo em que aparece exibindo o barrigão de sua segunda gravidez

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. A digital influencer é mãe de Mavie, de um ano, e está à espera de Mel, frutos do seu relacionamento com o jogador Neymar.

Neste sábado, 12, a famosa publicou um vídeo em que aparece andando em meio à natureza. Com um conjunto amarelo, Bruna fez questão de deixar o barrigão bastante à mostra.

Além disso, ela surgiu acariciando a barriga em diversos momentos. "Me conectando com a natureza, com o corpo, com o toque… Minhas curvas estão mudando", escreveu ela na legenda.

Cuidados na segunda gestação

A influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha de Neymar Jr., está esperando seu segundo bebê com o jogador. A nova gestação foi anunciada em dezembro, apenas um ano após o nascimento da primogênita, o que acende um alerta: será que um intervalo tão curto entre as gestações pode trazer riscos à saúde da mãe e do bebê?

A CARAS Brasil conversou com a ginecologista Fabiane Gama para entender os impactos dessa nova gestação em um espaço de tempo tão reduzido.

Segundo a médica, o corpo da mulher precisa de tempo para se recuperar totalmente após uma gestação. E quando isso não acontece, o risco de complicações aumenta significativamente. "Quando uma mulher engravida cerca de um ano após o parto, ela corre mais riscos porque o corpo pode não ter se recuperado totalmente", alerta a ginecologista.

A especialista cita alguns dos riscos: "Os principais riscos ginecológicos e obstétricos são: parto prematuro, descolamento prematuro da placenta e problemas de implantação placentária, restrição de crescimento fetal, rotura uterina, anemia, infecções e complicações gerais."

O corpo feminino consegue se recuperar tão rápido entre uma gestação e outra? A resposta é: nem sempre. O útero e o assoalho pélvico podem não estar totalmente fortalecidos, o que pode gerar consequências delicadas.

"Com pouco tempo entre partos, o útero e o assoalho pélvico podem não ter se recuperado totalmente. Isso aumenta o risco de fragilidade uterina, levando a problemas como ruptura ou má implantação da placenta, fraqueza do assoalho pélvico, favorecendo incontinência urinária e prolapsos e maior risco de infecções e sangramentos", explica Fabiane.

