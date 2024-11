Brunna Gonçalves comenta escolha de nome do primeiro filho com Ludmilla

À espera do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves revelou como tem sido a escolha do casal em relação ao nome do bebê

A influenciadora digital Brunna Gonçalves e a esposa, Ludmilla, estão radiantes desde que descobriram que serão mamães! O casal anunciou publicamente a vinda do primeiro herdeiro na última semana, durante um show em São Paulo e, posteriormente, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na madrugada desta terça-feira, 19, Brunna revelou aos fãs como tem sido a escolha do nome do bebê. Em um bate-papo descontraído através dos stories no Instagram, ela explicou que as duas desejam um nome pequeno e pouco comum.

"Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade.... De menino a gente mais ou menos sabe, estamos certas, mais ou menos, porque toda hora a gente muda, mas a gente gostou de um nome que a gente achou. Agora, de menina, está difícil", contou a esposa de Ludmilla.

Em seguida, Brunna Gonçalves esclareceu a indecisão do casal: "Porque a gente quer um nome pequeno e que quase ninguém tenha. A essa altura do campeonato, 2024, cheio de gente no mundo, a gente está querendo muito. Mas o de menino, não conheço ninguém com o nome que escolhemos", concluiu ela.

Brunna Gonçalves comenta sobre confusão em fila de aeroporto

Na segunda-feira, 18, Brunna Gonçalves compartilhou um registro prático com seguidores do que tem passado desde que anunciou a gravidez do primeiro bebê com Ludmilla. A dançarina estava em um aeroporto e dizia aos seguidores que sempre era questionada sobre o motivo de estar na fila preferencial, em decorrência da gestação pouco visível.

"Vamos ver. Mais um dia aqui na fila preferencial", disse a influencer antes de ser questionada. Na ocasião, Brunna apostou em um look confortável composto por um conjunto de moletom branco e camiseta preta oversized, que deixou a região da barriga da nova mamãe coberta de forma folgada.

Antes mesmo de terminar a reflexão foi abordada por outra passageira que perguntou: "Você é preferencial também?". Somente depois de questionar Brunna que a passageira percebeu quem ela era, ocorrido do qual a mulher de Ludmilla riu: "Filmei na hora que a moça veio me perguntar. Depois ela viu quem eu era e pediu foto [risos]", relatou a influencer nos stories.

