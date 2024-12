Brunna Gonçalves exibe barriguinha de grávida em cliques na praia

A dançarina Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, viajou para Pernambuco e encantou ao exibir sua barriguinha de grávida

Brunna Gonçalves viajou para Pernambuco para curtir os últimos dias de 2024 e chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques na praia de Maracaípe e na casa que está hospedada.

À espera de sua primeira filha com a cantora Ludmilla, a dançarina e ex-participante do BBB 22 exibiu sua barriguinha ao surgir usando um biquíni em formato de estrela e uma calça. Brunna realizou várias poses e fez questão de destacar a barriga.

"Dia 1 - Maracaípe 2024", escreveu a mamãe na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "A grávida mais linda", disse uma seguidora. "Que mamãe mais gata", escreveu outra. "Vai ser a mãe mais bonita das reuniões da escola", afirmou uma fã. "Sua barriga está tão perfeitinha", comentou mais uma.

Brunna e Ludmilla descobriram que seriam mães de uma menina no dia 17 de dezembro. Elas realizaram um chá revelação em uma casa de festas no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que contou com a presença de vários famosos, e celebraram bastante após uma fumaça rosa mostrar que as duas terão uma menina. Até o momento A dançarina e a cantora não revelaram o nome da bebê.

Brunna Gonçalves utiliza ultrassom portátil para ver a filha

Na madrugada da última quarta-feira, 25, Brunna Gonçalves tornou o Natal da família ainda mais especial ao utilizar um ultrassom portátil para ver a filha. Com o aparelho sobre a barriga, a dançarina mostrou que a bebê estava bastante agitada.

"Olha a mão na cabeça", comentou Brunna. O momento encantou os convidados da celebração, que reagiram com sorrisos e emoção. Ao lado de Ludmilla, a influenciadora está à espera de uma menina, cujo nome ainda não foi divulgado. Confira!

