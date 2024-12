Brunna Gonçalves ganha bolsa de luxo de R$ 160 mil de Ludmilla

A influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves se surpreeende com presente de aniversário de luxo dado pela esposa, a cantora Ludmilla

Nesta segunda-feira, 23, a influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves decidiu exibir o presente de aniversário que ganhou da esposa, a cantora Ludmilla, de 29 anos, por meio dos stories no Instagram. A influencer, que completou 33 anos no último dia 16, está grávida da primeira filha do casal e compartilhou o presente especial por meio de um vídeo para os seguidores.

"Meus presentes de aniversário! Não tenho nem palavras para agradecer a esse grande presente. Obrigada, meu amor. Te amo, Ludmilla", escreveu.

No vídeo em questão, Brunna exibiu a sua mini Kelly, da grife Hermès. A linha de bolsas é uma das mais exclusivas do mundo e custam sempre cifras na casa das centenas.

Confira, abaixo, o registro:

Brunna Gonçalves exibe bolsa de luxo que ganhou de Ludmilla - Foto: Reprodução/Instagram

Chá revelação

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, estão à espera de uma menina, a primeira filha do casal. A revelação foi feita em uma festa luxuosa no último dia 17.

A cantora compartilhou alguns cliques do chá revelação em seu perfil oficial do Instagram. Nas imagens, as duas aparecem ao lado de suas mães e nos jardins do local onde fizeram o chá. Uma das imagens mostra a barriguinha sarada da influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ainda na ocasião, pós a contagem regressiva, que contou até com fogos, uma fumaça rosa dominou o local, em referência ao gênero feminino.

Para deixar a festa ainda mais completa, as Ludmilla e Brunna escolheram um bolo sofisticado. Nos stories de seu Instagram, a dançarina compartilhou que ela e a cantora optaram por um doce feito com dois andares nas cores verde e branco. "Baby Brumilla", escreveram. Confira!

