Bruna Biancardi mostra presente especial de Carol Dantas para Mavie

Bruna Biancardi exibiu detalhes de presente feito à mão por Carol Dantas, mãe do primeiro filho de Neymar: 'A Mavie ama'

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um presente bastante especial feito exclusivamente para a filha, Mavie. A bebê, fruto de sua união com o jogador de futebol Neymar Jr, completará 1 aninho de vida no próximo domingo, 6.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna contou que a herdeira recebeu dois pratos de cerâmica de Carol Dantas. A mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, foi a responsável pela criação dos itens feitos à mão.

Esbanjando alegria, a influenciadora agradeceu o carinho e mostrou detalhes da arte feita especialmente por Carol. Nos registros publicados por Bruna Biancardi, é possível perceber que um dos pratos possui o formato de flor e a letra 'M' no fundo.

"Esse daqui que a tia Carol fez, ela mesma fez na aula dela de cerâmica, olha isso daqui! Em formato de florzinha, porque o Tintin [filho caçula de Carol Dantas] chama a Mavie de florzinha", declarou a mãe da pequena. Em seguida, ela mostrou o segundo prato com um desenho de um pássaro no fundo.

"E olha isso! Ela é uma artista, tá, gente?! E a Mavie ama passarinhos, não sei se vocês sabem, e a Carol fez. Olha que lindo!", completou Bruna Biancardi. Do outro lado do prato de cerâmica, a loira deixou um recado à bebê: "Feliz 1 ano! Com amor, tia Carol".

Vale lembrar que a filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi terá duas festas em celebração ao aniversário de 1 ano. A primeira celebração acontecerá neste fim de semana, nos Emirados Árabes, em um resort de luxo.

A segunda comemoração, de acordo com o Gshow, ocorrerá no Brasil em novembro. A escolha dos famosos em ‘dividir’ o aniversário em duas partes aconteceu em decorrência da agenda profissional do jogador de futebol, que só poderá se ausentar da Arábia no mês seguinte para retornar ao país de origem.

Bruna Biancardi mostra momento divertido ao lado de Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 2, a digital influencer mostrou o quanto pode ser difícil trabalhar ao lado do namorado Neymar.

Em seu Instagram Stories, Bruna publicou os bastidores de um vídeo publicitário em que ela aparece com um vestido preto entrando em casa. O diretor pede para Neymar olhar para a parceira, porém o jogador começa a fazer caras e bocas para Bruna cair na risada; confira detalhes!