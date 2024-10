Bruna Biancardi mostra momento divertido ao lado de Neymar

Bruna Biancardi mostrou um momento divertido ao lado do namorado Neymar enquanto o casal tentava gravar um vídeo publicitário

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 2, a digital influencer mostrou o quanto pode ser difícil trabalhar ao lado do namorado Neymar.

Em seu Instagram Stories, Bruna publicou os bastidores de um vídeo publicitário em que ela aparece com um vestido preto entrando em casa. O diretor pede para Neymar olhar para a parceira, porém o jogador começa a fazer caras e bocas para Bruna cair na risada.

"Adivinhem se ele não ficou fazendo graça para eu rir e me desconcentrar dez vezes", escreveu Bruna, adicionando um emoji de riso.

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie, de 11 meses. Além disso, o jogador também tem Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de dois meses, com Amanda Kimberlly. O atleta ainda pode ser o pai de uma menina húngara de dez anos, porém o caso corre em segredo de Justiça.

Primeiro ano de Mavie

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de um ano da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr revelou que está fazendo contagem regressiva para o dia tão esperado.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou uma foto com alguns balões brancos e comentou sobre a data especial. "Faltam cinco dias para o aniversário de um aninho da nossa princesa", escreveu ela, acrescentando emojis de bolo e balão.

Vale lembrar que, até o momento, a mamãe coruja não revelou detalhes de como será a festa de aniversário da herdeira. Recentemente, em conversa com os seguidores, Bruna Biancardi explicou que já havia escolhido o tema do evento.

"Esperando para definir a data e depois disso, o restante", disse a namorada de Neymar Jr, na ocasião. A declaração da influenciadora aconteceu pouco antes da família celebrar a chegada dos 11 meses de Mavie.