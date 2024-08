Bruna Biancardi revela o apelido que filho de Carol Dantas deu para Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar um momento fofo entre sua filha, Mavie, e o herdeiro de Carol Dantas

A influenciadora Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar um momento fofo entre sua filha, Mavie, e o herdeiro de Carol Dantas. No vídeo publicado nos stories do Instagram, Valentin, de 4 anos, aparece dando comida na boca da pequena, a quem ele deu um apelido carinhoso.

No vídeo, a influenciadora diz: "Ele é a pessoa que dá comida oficial para a Mavie, ela come tudo com ele". Já na legenda da publicação, Bruna contou o apelido carinhoso que Valentin usa para se referir a Mavie: "Minha florzinha".

Vale lembrar que Mavie é filha de Bruna com o jogador de futebol Neymar Jr. O atleta também é pai de Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Carol, e de Helena, de 1 mês, com Amanda Kimberlly. Já Valetin é filho de Dantas com Vinícius Martinez.

Bruna e Carol, aliás, já mostraram que são amigas. Recentemente, as duas apareceram nas redes sociais treinando juntas. A mãe de Davi, que reside em Barcelona, na Espanha, viajou para a Arábia Saudita, onde o jogador atualmente vive com a família, para que o primogênito passasse alguns dias com o pai.

Em um vídeo publicado nos stories de Biancardi, a dupla aparece suando a camisa em uma academia luxuosa do país, enquanto são instruídas por uma personal trainer.

Em outra publicação, Bruna mostrou uma foto fofa em queDavi Lucca aparece abraçado com os irmãos, Mavie, e Valentin. Para o momento fofo, a pequena surgiu usando um vestido e um sapatinho dourado.

E nesta quinta-feira, 22, a influenciadora digital Rafaella Santos, irmã de Neymar, encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um novo clique em que aparece com sua sobrinha e afilhada, Helena, no colo. Veja a foto!