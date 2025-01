Bruna Biancardi mostra barriguinha da segunda gravidez com Neymar Jr

Tá crescendo! À espera da segunda filha com Neymar Jr, a influenciadora Bruna Biancardi encantou ao exibir a barriguinha de grávida

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 23, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto mostrando a barriguinha de grávida. Mãe da pequena Mavie, de 1 ano, ela está à espera da segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou uma sequência de registros após realizar os exercícios físicos do dia. Usando uma roupa confortável na cor rosa, a famosa posou sentada com a mão na barriga, que já começou a crescer.

Neymar Jr e Bruna Biancardi contaram publicamente que serão pais de mais uma menina em dezembro de 2024. O casal, que estava passando uma temporada no Brasil ao lado de familiares, realizou um chá revelação intimista em Mangaratiba, onde o craque possui uma residência.

Apesar da gestação ainda estar no início, a influenciadora digital já compartilhou alguns detalhes da nova fase com os seguidores. Bruna ainda explicou que, futuramente, os dois pretendem ter um terceiro herdeiro.

"Estamos muito felizes, outra menininha, que loucura. Vou vestir ela e a Mavie [iguais], vai ser muito fofo, vão brincar juntas, vão crescer juntas, tipo eu e minha irmã. Depois, queremos mais um. Queremos ter três", declarou ela.

"Se não falar, vão falar que a gente não planejou, que foi sem querer. Não teria nenhum problema se fosse sem planejar, estamos juntos, temos um relacionamento sério e podemos ter filhos se quisermos. Não seria nenhum problema, mas foi planejado", completou a companheira de Neymar Jr.

Bruna Biancardi mostra barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi exibe foto inédita da sogra em data especial

No último domingo, 19, a influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto rara de sua sogra, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr.

Ela exibiu a foto de sua sogra ao lado de sua mãe, Telma, durante uma festa. As duas apareceram se divertindo e dançando juntas em um momento descontraído. "Aniversário dessas duas vovós. Uma dia 19 e a outra dia 20. Que Deus abençoe o novo ciclo de vocês, que seja repleto de amor, saúde e realizações! Amamos vocês"; confira o registro!

Leia também: Saiba quem será o padrinho da segunda filha de Bruna Biancardi com Neymar