Saiba quem será o padrinho da segunda filha de Bruna Biancardi com Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou que um 'parça' de Neymar Jr será o padrinho de sua segunda filha com o jogador

Bruna Biancardi está à espera de sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr e revelou quem será o padrinho da menina. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital revelou que Gil Cebola foi o escolhido.

A revelação aconteceu quando Biancardi foi parabenizar o 'parça' de Neymar, que completou mais um ano de vida nesta quita-feira, 19. "Que seu novo ano seja muito especial e abençoado. Estamos sempre aqui quando precisar. Beijo Bru, Mavie e sua afilhada", escreveu ela ao compartilhar foto de Gil com Mavie, de 1 ano e três meses.

Gil Cebola é amigo de Neymar desde a adolescência, quando eles frequentavam a mesma igreja em São Vicente, São Paulo. Atualmente, ele é fotógrafo oficial do jogador. A madrinha da segunda filha de Bruna será Bianca Biancardi, irmã da influenciadora. "[...] Dia em que recebi um presente para a vida toda: ser madrinha dessa pequena. Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas. Sempre estarei presente, dando todo o amor, colo, orientação, carinho e segurança desse mundo para elas", celebrou Bianca ao dividir a novidade em suas redes socais.

Vale lembrar que além das duas meninas com Bruna, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberly.

Confira:

Bruna Biancardi parabeniza Gil Cebola, padrinho de sua segunda filha

Foto: Instagram

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie surge com fantasia de princesa

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã desta sexta-feira, 10, ao compartilhar em suas redes sociais um registro da pequena Mavie, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr, usando uma fantasia de princesa.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou um vídeo onde aparece brincando com a herdeira e arrancando gargalhadas da bebê. Esbanjando carisma, a filha dos famosos surgiu com um vestido de manga longa em tom de verde-água com o desenho de uma concha na parte frontal da peça. Confira!

Leia também:Bruna Biancardi agradece apoio de amiga em fase difícil na família: "Não acreditava mais"