Bruna Biancardi mostra novas fotos do chá revelação da 2ª filha com Neymar

Pais da pequena Mavie, Bruna Biancardi e o jogador Neymar estão à espera de mais uma menina; veja novas fotos do chá revelação

A influenciadora digital Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! Namorada do jogador de futebol Neymar Jr, ela revelou no dia 25 de dezembro do ano passado que espera a segunda filha do casal.

Ainda em êxtase ao descobrir o sexo da caçula, Bruna usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores novas fotos do chá revelação. Os dois, que já são pais da pequena Mavie, de 1 ano, realizaram o evento intimista ao lado de familiares e amigos mais próximos.

Em seu Instagram oficial, Bruna Biancardi mostrou alguns cliques do momento em que foi anunciado que o casal espera mais uma menina. Nas imagens, os dois aparecem acompanhados de Mavie e Davi Lucca, primogênito de Neymar Jr com Carol Dantas.

Apesar de já terem descoberto o gênero da bebê, o casal ainda não revelou qual o nome escolhido para a caçula. O jogador de futebol brasileiro ainda é pai de Helena, de 6 meses, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Recentemente, durante uma interação com o público, Bruna Biancardi revelou que ela e Neymar planejam a vinda de um terceiro filho. "Depois, queremos mais um. Queremos ter três. Se não falar, vão falar que a gente não planejou, que foi sem querer", disse ela.

"Não teria nenhum problema se fosse sem planejar, estamos juntos, temos um relacionamento sério e podemos ter filhos se quisermos. Não seria nenhum problema, mas foi planejado", completou a companheira de Neymar Jr.

Bruna Biancardi abre álbum de fotos de passeio especial em Dubai

Bruna Biancardi está aproveitando bastante o início de 2025! Após passar um período no Brasil com o jogador de futebol Neymar Jr e a filha do casal, Mavie, a influenciadora digital seguiu para Dubai com a família, onde passou o Réveillon.

Na última sexta-feira, 3, Bruna usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de um passeio turístico especial. Ao lado dos pais, da irmã e de outros familiares, a companheira do atleta curtiu um jantar no deserto; confira detalhes!

