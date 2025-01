Bruna Biancardi exibe foto inédita da sogra, Nadine, em data especial

A influencer Bruna Biancardi surpreende ao fazer homenagem para a sogra, Nadine Gonçalves, e mostra foto descontraída na web

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar uma foto rara de sua sogra, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. Ela exibiu a foto de sua sogra ao lado de sua mãe, Telma, durante uma festa. As duas apareceram se divertindo e dançando juntas em um momento descontraído.

Na legenda, ela falou sobre o aniversário das duas. “Aniversário dessas duas vovós. Uma dia 19 e a outra dia 20. Que Deus abençoe o novo ciclo de vocês, que seja repleto de amor, saúde e realizações! Amamos vocês”, afirmou.

Mais cedo, Neymar Jr também homenageou Nadine nas redes sociais. Ele compartilhou uma foto dos dois juntos e falou sobre a data especial. "Parabéns MAMÃE. Eu te amo", disse ele. E ela respondeu nos comentários: "Obrigada meu amor, saiba que te amo muito, que Deus abençoe sua vida".

Neymar Jr destaca o amadurecimento

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à 'CNN Esportes', o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

Ao longo do bate-papo com a repórter, Neymar falou a respeito de sua evolução há cerca de 10 anos para os dias atuais. "Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos", declarou ele.

"Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas. Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora", completou.

Atualmente, Neymar Jr vive na Arábia Saudita devido aos compromissos com o Al-Hilal. O atleta brasileiro reside junto com a namorada, Bruna Biancardi, e Mavie, de 1 ano, primogênita do casal.

